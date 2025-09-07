Trúng 5 tờ vé độc đắc, khách đưa ra quyết định khiến tất cả phải nể, đại lý tìm đến tận nhà đổi thưởng

Câu chuyện về người trúng số độc đắc này được phía đại lý vé số Phước Danh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) xác nhận và chia sẻ trên Thanh Niên. Theo đó, vị khách nữ đã trúng 5 tờ vé số độc đắc có dãy số 500693 thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3/9. Trị giá giải thưởng lên tới 10 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Được biết, người phụ nữ này đã mua giúp toàn bộ số vé còn lại trên tay người bán dạo từ chiều ngày 3/9. Nhưng phải đến sáng 4/9, người này mới dò kết quả và sau khi biết trúng độc đắc, chị đã liên hệ với đại lý Phước Danh để mang tiền mặt đến nhà đổi thưởng.

Theo chia sẻ của phía đại lý, gia đình bị khách nữ rất khá giả. Bình thường vị khách này vẫn hay làm việc thiện và chị nói mình sẽ làm từ thiện bằng tiền trúng số này. Chị vui mừng vì giờ có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.

Dãy số trúng độc đắc thuộc đài Sóc Trăng mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3/9

Còn trong ngày hôm qua (6/9), một người phụ nữ đã trúng 14 tờ vé số giải khuyến khích. 14 tờ có dãy số 032404 thuộc đài Long An mở thưởng xổ số miền Nam ngày 6/9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 032484.

Được biết, người phụ nữ đã mua 56 tờ vé số và trúng được 14 tờ. Ngay sau khi dò kết quả, chủ nhân đã liên hệ với đại lý Phú Vinh ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) để đổi thưởng và nhận toàn bộ tiền trúng số bằng hình thức chuyển khoản.

Một sự trùng hợp thú vị là vào ngày 4/9, đại lý này cũng đã từng đổi thưởng cho một vị khách sở hữu 14 tờ vé số trúng giải khuyến khích. Theo đó, 14 tờ có dãy số 626579 thuộc đài Bình Thuận mở thưởng xổ số miền Nam ngày 4/9 trúng khuyến khích trị giá 84 triệu đồng. Chủ nhân của 14 tờ vé số này là một người phụ nữ. Trong khi đó, giải độc đắc của đài này thuộc về những tờ có dãy số 626079.