Trúng 2 tờ vé số, đại lý đến tận nhà đổi thưởng nhưng chủ nhân không thể nhận vì lý do bất ngờ

Mới đây, một đại lý vé số tại TP.HCM chia sẻ thông tin đã đổi thưởng 18 tờ vé số trúng thưởng (vé số thuộc đài An Giang, mở thưởng ngày 17/7) cho nhiều vị khách may mắn. 18 tờ vé số này đều trúng giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Vé số trúng giải an ủi là những vé chỉ bị trật con số đầu tiên (số hàng trăm ngàn) và trúng đủ 5 số cuối cùng liên tiếp theo thứ tự của giải đặc biệt.

Trong số 18 tờ trúng giải an ủi nói trên, có người trúng nhiều nhất là 7 tờ, tổng giá trị là 350 triệu đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân); Có 1 một người trúng 5 tờ; 1 người trúng 4 tờ và 1 người trúng 2 tờ.

18 tờ vé số trúng giải an ủi, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

Kể trên báo Thanh Niên, chủ đại lý vé số kể câu chuyện bất ngờ về người phụ nữ trúng 2 tờ giải an ủi. Theo đó, vào ngày 17/7, chủ đại lý đã đến tận nhà của vị khách ở quận 8, TP.HCM (cũ) để đổi thưởng. Tuy nhiên khi đến nơi, con của người này báo lại rằng mẹ bị mệt do hụt mất giải độc đắc. Tấm vé số trúng an ủi của người này có dãy số 234828, trong khi dãy số trúng độc đắc là 334828, khác một số đầu và 2 số khác nhau đó chỉ cách nhau chỉ 1 đơn vị.

Do chủ nhân giải thưởng không thể nhận tiền nên chủ đại lý vé số đành ra về. Đến sáng hôm sau, khi sức khỏe của người phụ nữ đã ổn định hơn, chủ đại lý mới quay trở lại để đổi thưởng. Vì lý do riêng tư nên anh cũng không hỏi thêm về mục đích sử dụng số tiền.

Câu chuyện nhận được nhiều sự chú ý, trên mạng xã hội, mọi người bày tỏ: “Chỉ sai số có một chút xíu mà hụt giải độc đắc thì đúng là tiếc thật. Nhưng thôi, chị cũng nên vui vì đã trúng thưởng, 100 triệu đồng cũng là một số tiền lớn. Chị đã may mắn hơn nhiều người nên hãy bằng lòng với những gì mình có nhé”.

Trước đó vào ngày 18/7, một vị khách ở An Giang đã trúng 2 tờ vé số giải độc đắc của đài Trà Vinh, mở thưởng ngày 18/7. Chủ nhân 2 tờ vé số đến tận đại lý để đổi thưởng, nhận số tiền 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế) bằng hình thức tiền mặt lẫn chuyển khoản.

Vị khách có chia sẻ thêm rằng 2 tấm vé số may mắn được mua từ một người bán dạo. Số tiền trúng thưởng, người này sẽ dùng để làm ăn.