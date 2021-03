Trump Organization thiệt hại nặng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump

Sau khi tổng hợp các dữ liệu thu nhập và định giá tài sản từ những tiết lộ của ông Trump cùng thống kê riêng của Bloomberg, hãng này nhận thấy hầu hết các dự án kinh doanh của ông đã bị ảnh hưởng rõ rệt trong những năm gần đây. Giá trị tài sản của ông đã giảm từ 3 tỷ USD xuống còn 2,3 tỷ USD khi ông lên nắm quyền điều hành nước Mỹ.



Ruth Colp-Haber, người điều hành công ty tư vấn văn phòng Wharton Property Advisors, đánh giá đại dịch COVID-19, hậu quả từ vụ bạo động ở Đồi Capitol ngày 6/1 cùng danh mục đầu tư tài sản “đang già hóa” đều đóng vai trò quan trọng trong “đại hạn” của Trump Organization.

Căn bệnh lây nhiễm mà ông từng cam kết sẽ biến mất đang “dần nhừ tử” công việc làm ăn của ông. Không có phân khúc nào trong thế giới kinh doanh của tỷ phú Donald Trump quan trọng bằng bất động sản thương mại, vốn chiếm khoảng 3/4 giá trị tài sản ròng của ông. Khi không ít ngành công nghiệp ở Mỹ chịu tác động nặng nề từ COVID-19 như trong năm qua, người lao động biến mất khỏi các tòa tháp văn phòng còn các khu kinh doanh trở thành những “thị trấn ma”.

Còn vụ bạo động khiến ông bị luận tội lần hai lại gây tổn hại đến những tài sản gắn với cái tên Trump. Hậu quả từ sự kiện ngày 6/1 đã khiến các nhà môi giới bất động sản và cho vay “quay lưng” lại với ông Trump đã làm tổn hại đến mối quan hệ của ông với các nhà môi giới và cho vay. Các khoản vay có tổng số ít nhất 590 triệu USD sẽ đến hạn thanh toán trong 4 năm tới; hơn một nửa do ông Trump bảo lãnh cá nhân. Còn danh sách các doanh nghiệp thất bại của ông ngày càng tăng lên.

Kể từ năm 2016, giá trị kinh doanh bất động sản thương mại của Trump Organization đã giảm 26%. Khoản cổ phần giá trị nhất của tập đoàn tức 30% cổ phần của hai tòa nhà chọc trời ở San Francisco và New York - tương đương 1/3 tổng tài sản của ông Trump – bị giảm 80 triệu USD kể từ năm 2019.

Danh mục đầu tư các khu nghỉ dưỡng và khách sạn của Trump Organization, trong đó có Khách sạn Quốc tế Trump ở Washington và Trump National Doral Miami, cũng bị ảnh hưởng.

Tờ Bloomberg lưu ý ngành kinh doanh dịch vụ golf đã chống chọi với đại dịch tốt hơn so với những ngành kinh doanh khác của ông Trump bởi nó diễn ra ngoài trời và đảm bảo yếu tố giữ khoảng cách xã hội. Tuy vậy, một số sân golf của ông vẫn bị thiệt hại.

Không ít bất động sản mang tên ông cũng gặp rắc rối. Giải vô địch golf PGA sẽ không tổ chức trên sân của ông tại New Jersey. Giới chức thành phố West Palm Beach ở Florida đã bỏ phiếu để loạt bỏ tên ông khỏi tòa Trump Plaza. Trong khi đó, giới chức thành phố New York đang hủy hợp đồng khai thác một sân băng và một sân golf với Trump Organization.

Cuối cùng, có những nỗi khó khăn là kết quả tự nhiên của việc nắm giữ chức vụ công tại Mỹ. Ông Trump không thể làm ngôi sao truyền hình thực tế hay đóng phim với tư cách khách mời khi làm Tổng thống Mỹ. Vì vậy, nguồn thu nhập từ hoạt động giải trí của ông đã tuột dốc.

Ông Donald Trump trong lần giới thiệu cuốn sách "How to Get Rich" năm 2004. Ảnh: Getty Images

Năm 2015 khi sự nghiệp truyền hình thực tế có phần đi xuống, ông đã bán quyền tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ – được cho là đã thu về 49,3 triệu USD trong năm đó. Theo báo New York Times, chương trình truyền hình “The Apprentice” chính là sự kiện đem về nhiều danh tiếng và nguồn doanh thu lớn cho ông Donald Trump. Ông cũng tham gia vai phụ nhỏ trong các phim “Home Alone 2,” “Zoolander” cùng “Sex and the City”.



Sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh Mỹ (SAG) đã xem xét việc thu hồi tư cách thành viên của ông Trump. Tiền lương hưu SAG trả cho ông Trump vào năm 2020 khoảng 80.000 USD.

Ông cũng tạm dừng xuất bản sách cá nhân. Doanh thu từ việc bán ít nhất 19 cuốn sách mang tên ông, khởi đầu với quyển “The Art of the deal” đã giảm ít nhất 120.000 USD trong năm 2020 so với đỉnh cao 888.000 USD năm 2015.