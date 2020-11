[Trump-Biden 214-264] Georgia phải kiểm phiếu lại, nín thờ chờ đột phá tại Pennsylvania

Tóm tắt kết quả

- Ông Biden thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Delaware, Vermont, Maryland, New Mexico, New York, Colorado, Washington D.C., New Hampshire, Arizona, Minnesota, Hawaii, Maine (3), Michigan, Wisconsin, Nebraska (1).

- Ông Trump thắng: Indiana, Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, West Virginia, South Carolina, Lousiana, South Dakota, North Dakota, Wyoming, Nebraska (4), Kansas, Missouri, Utah, Florida, Texas, Ohio, Iowa, Montana, Maine (1).

- Các bang chưa có kết quả: Nevada (6), North Carolina (15), Georgia (16), Pennsylvania (20), Alaska (3)

* Bang Arizona (11) - được Fox News và AP xác định sớm chiến thắng cho ông Biden - tiếp tục tiến hành kiểm khoảng hơn 200.000 phiếu.