“Trùm” ma túy dưới vỏ bọc tài xế Grap

Đáng chú ý, để che dấu hành vi phạm tội, đối tượng đã tạo cho mình “vỏ bọc” là lái xe ô tô grap, tuy nhiên, trong quá trình đi giao dịch một lượng ma túy lớn, đối tượng đã bị trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, bắt quả tang…

Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Long có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép ma túy. Dưới vỏ bọc là lái xe ô tô Grap, Long che giấu việc mua bán ma tuý, thường chọn nơi vắng vẻ để giao dịch và chọn thời điểm nửa đêm về sáng nhằm qua mắt lực lượng Công an. Điều này cũng gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát khi theo dõi, bám đối tượng...

Tối ngày 13/7, tại địa điểm trên đường Chính Hữu, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường An Hải Bắc tiến hành bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Long khi đang trên đường đi bán ma túy cho con nghiện. Khám xét trên người và phương tiện di chuyển là chiếc xe ô tô do Long điều khiển, lực lượng Công an thu giữ hơn 200 gam ma túy đá và ketamin, 2 gói ma túy dạng cà phê, 40 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma tý đá và một số tang vật khác có liên quan.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố điều tra, mở rộng.