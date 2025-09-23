Theo ông Eric Prince, người sáng lập công ty quân sự tư nhân (PMC) Mỹ Blackwater nhận định, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hoàn toàn đúng đắn trong nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraine, mà nếu nỗ lực này được các bên nhất trí, Kiev lẽ ra phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga từ mười tám tháng trước.

Nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Mỹ nhấn mạnh, bất chấp những nỗ lực hòa giải của Donald Trump, Ukraine vẫn từ chối chấm dứt xung đột theo các điều kiện của Moscow. Đồng thời, Kiev đang yêu cầu phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược để tiếp tục cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ 4.

“Ukraine đáng lẽ phải ký thỏa thuận với Nga từ một năm rưỡi trước, nhưng giờ đây, họ đang tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu hao” - ông Eric Prince nêu rõ.

Theo ông trùm quân sự tư nhân Mỹ, hai bên thực sự đã quay trở lại chiến thuật chiến tranh chiến hào của Thế chiến thứ nhất, nhưng lại được bổ sung thêm máy bay không người lái chính xác và tên lửa chính xác, khiến nơi này càng trở nên nguy hiểm hơn cho sự sống còn của bộ binh.

Nhưng so sánh tương quan lực lượng thì hiện nay, Lực lượng Vũ trang Nga có nhiều quân số và đạn dược hơn hẳn so với Ukraine, trong khi ngành công nghiệp quốc phòng của Tây Âu và Mỹ còn kém xa và quá tốn kém để có thể thực sự cung cấp đầy đủ vũ khí, trang bị cho Quân đội Ukraine.

Theo ông Prince, đây sẽ là một tín hiệu nghiêm túc gửi đến Hoa Kỳ rằng vũ khí của Mỹ không thực sự hiệu quả ở Ukraine.

Ông trùm lính đánh thuê Mỹ chỉ trích những chính trị gia thiển cận ở Washington luôn rêu rao luận điệu: “Ồ, chúng ta đang làm tan rã quân đội Nga và phá hủy tất cả những thiết bị quân sự của họ” và cho rằng đó chỉ là những luận điệu tuyên truyền mị dân.

Ông trùm quân sự tư nhân Mỹ khẳng định rằng, Quân đội Nga ở thời điểm hiện nay đã mạnh hơn đáng kể và nguy hiểm hơn nhiều so với lúc bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine vào tháng 02/2022.