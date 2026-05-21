Trùm làm lố ở Cannes: Mỹ nhân 2K ăn mặc lòe loẹt lượn lờ "ké fame" gần 15 phút trên thảm đỏ, bị đuổi vẫn mặt dày đứng tại chỗ

Vy Anh
|

Người đẹp này đang bị chỉ trích là "kẻ phá đám" Cannes 2026.

Liên hoan phim Cannes 2026 danh tiếng đã bước sang ngày thứ 9. Sự kiện năm nay quy tụ nhiều ngôi sao đến từ showbiz Trung Quốc như Củng Lợi, Trương Nghệ Hưng, Điền Hủ Gia, Đặng Lạc Di, Thích Vy, Viên San San... Trong đó, Đặng Lạc Di - người mẫu sinh năm 2000, từng giành danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất Miss World China 2019 - đang bị truyền thông và khán giả Trung Quốc chỉ trích dữ dội.

Theo đó, Đặng Lạc Di đã bị phát hiện chiêu trò đi đi lại lại trên thảm đỏ Cannes gần 15 phút. Cô thậm chí còn bị bảo vệ sự kiện xua đuổi ngay ở đầu thảm vì giành chỗ dừng đỗ của đoàn xe chở khách VIP Cannes để đứng tạo dáng, múa mây quay chụp. Đến khi chính thức bước lên thảm đỏ, người đẹp này tiếp tục giở bài đứng chôn chân 1 chỗ, quay trái quay phải tạo dáng bất chấp các nhiếp ảnh gia xung quanh đều đã hạ máy xuống. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, dù bị nhân viên sự kiện nhắc nhở, Đặng Lạc Di vẫn phớt lờ, cố tình đi chậm rãi từng bước nhỏ để hòa vào nhóm sao hàng đầu Cbiz đi thảm đỏ phía sau với mục đích có thêm hình ảnh sự kiện. Trước thái độ chây ì và "mặt dày" của Đặng Lạc Di, BTC Cannes phải cử riêng 1 nhân viên lùa cô vào hội trường.

Đặng Lạc Di xuất hiện đầy tranh cãi ở Cannes 2026. Nguồn: X.


Người đẹp được yêu thích nhất Miss World China 2019 nổi bần bật trên thảm đỏ với bộ váy tím cầu kỳ. Ảnh: X.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của người đẹp này ở Cannes không được công chúng xứ tỷ dân đón nhận. Cô bị Cnet chỉ trích đã không có thành tích phim ảnh nổi bật, còn chiêu trò làm lố gây xấu hổ. Ảnh: X.

Cô bị phát hiện đã chây ì đứng im, lượn lờ trên thảm đỏ Cannes gần 15 phút. Bất chấp các nhiếp ảnh gia đã hạ ống kính xuống, Đặng Lạc Di vẫn chôn chân 1 chỗ quay trái quay phải tạo dáng. Ảnh: Weibo.

Sao nữ này bị team qua đường ghi lại khoảnh khắc đáng xấu hổ: Bị nhân viên xua đuổi vì đứng quay chụp chắn chỗ dừng đỗ của đoàn xe đưa khách mời VIP vào sự kiện. Ảnh: Weibo.

Dù bị nhân viên nhắc nhở, Đặng Lạc Di vẫn trơ trơ mặt phớt lờ, đi chậm rãi từng bước nhỏ nhằm hòa vào nhóm sao hàng đầu Cbiz để "ké fame". Ảnh: Sina.

Trên MXH, khán giả chỉ trích Đặng Lạc Di đã không còn thành tích, danh tiếng kém còn ăn mặc lòe loẹt, giở trò lố câu giờ và "kém fame" làm xấu mặt nghệ sĩ Trung Quốc ở trường quốc tế. Nhiều người thắc mắc Đặng Lạc Di đến Cannes theo diện gì và nghi cô chi bộn tiền mua vé đến LHP tầm cỡ, mượn danh quảng bá văn hóa Trung Quốc với trang phục gấm được may 3 năm mới hoàn thành để gây chú ý. Cnet khắp các diễn đàn mỉa mai Đặng Lạc Di là "kẻ phá đám" thảm đỏ Cannes.

Trước làn sóng tấn công của dân mạng, Đặng Lạc Di đã livestream khóc lóc, cho biết cô bị tổn thương khi hứng chịu những lời chỉ trích nặng nề của khán giả. Người đẹp này thừa nhận cô đã có những thiếu sót trong lần đầu tham dự LHP quốc tế, xin được rút kinh nghiệm sâu sắc và mong dư luận dừng bình phẩm cay nghiệt với cô.

Đặng Lạc Di khóc lóc khi bị truyền thông lẫn khán giả Trung Quốc chỉ trích "làm lố" tại Cannes 2026.

Nữ người mẫu 2K đang bị chế giễu là "kẻ phá đám" Cannes 2026. Ảnh: Weibo

Nguồn: Weibo, QQ

