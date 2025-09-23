HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép

Tân Châu |

HĐXX khẳng định cả 14 bị cáo trong vụ án đã phạm tội và đã phạt tù tất cả 14 bị cáo, trong đó Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù cho cả 2 tội danh.

Trưa nay (23/9), tại phiên tòa sơ thẩm của TAND Khu vực 7 TPHCM, xét xử Phạm Đức Bình (SN 1970, trú tại phường Chợ Lớn, TPHCM, biệt danh là Bình 'kiểm’ ) và 13 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, lừa đảo, HĐXX đã tuyên án.

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép- Ảnh 1.

HĐXX phiên tòa xét xử vụ Bình 'Kiểm'

Theo HĐXX, qua hồ sơ, chứng cứ và tại phiên tòa các bị cáo nhận tội, HĐXX nhận thấy đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố cả 14 bị cáo là đúng người, đúng tội.

Về bị cáo Phạm Đức Bình, HĐXX tuyên phạt bị cáo 7 năm tù về tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và 5 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt chung là từ 12 năm tù.

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép- Ảnh 2.

Bình 'Kiểm (trái sang) và các bị cáo tại phiên tòa.

13 bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt từ 9 tháng tù đến 9 năm 6 tháng tù cho một trong các tội danh mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo hoặc không tố giác tội phạm.

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép- Ảnh 3.

Bình 'Kiểm' và các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX xác định, bị cáo Phạm Đức Bình đã tham gia 3 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, trong đó có vụ Bình ‘Kiểm’ cùng các bị cáo liên quan khẩu súng Beretta và 13 viên đạn.

Bình cũng nhờ Nguyễn Tuấn An sang Lào mua 1 khẩu súng AK, 4 hộp tiếp đạn, 250 viên đạn súng ngắn 9 mm và 242 viên đạn AK với tổng số tiền là 227 triệu đồng.

Trùm giang hồ Bình ‘kiểm’ bị phạt 12 năm tù vì mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép- Ảnh 4.

Bình 'Kiểm' và các bị cáo tại phiên tòa.

Ngoài ra, Bình nhờ Trần Đình Thiện tìm mua 1 khẩu súng quân dụng. Thiện đã nhờ Lê Minh Nghĩa mua súng nhưng sau đó đã bị lừa mất 21,3 triệu đồng.

