"Trùm cuối" Squid Game nhận án tù vì quấy rối tình dục, nay còn chịu thêm quả báo

Vào ngày 28/5, Starnews đưa tin KBS đã quyết định cấm sóng nam diễn viên Oh Young Soo. Từ ngày 8/2, Ủy ban đánh giá quy định về hình thức phát sóng của đài KBS đã ra quyết định hạn chế nội dung của nam diễn viên. Sau khi nam diễn viên Squid Game bị tuyên án vì tội quấy rối tình dục, đài truyền hình đã quyết định nâng mức phạt lên thành cấm sóng.

Có thể thấy rằng, đây chính là động thái trừng phạt triệt để dành cho Oh Young Soo. Trong showbiz Trung, việc các nhà đài, nhãn hàng và cơ quan giải trí cấp cao cấm sóng và "phong sát" các ngôi sao phạm tội đã trở thành luật bất thành văn. Tuy nhiên tại Kbiz hay các làng giải trí các nước châu Á khác, cách thức trừng phạt này vẫn chưa được áp dụng nhiều. Đến vài năm trở lại đây, các nhà đài lớn Hàn Quốc mới áp dụng thường xuyên hơn phương pháp này nhằm răn đe các nghệ sĩ suy đồi, bê bối, thanh lọc lại làng giải trí.

Oh Young Soo không còn cơ hội xuất hiện trên sóng đài KBS

Vào cuối năm 2022, "trùm cuối" Squid Game bị cáo buộc tấn công tình dục người phụ nữ kém 50 tuổi. Nạn nhân kiện Oh Young Soo vào năm 2021 nhưng bị cảnh sát trả lại đơn. Cô tiếp tục gửi đơn kiện và được công tố viên quận Suwon chấp thuận, vào cuộc điều tra.

Tới chiều 15/3 vừa qua, Tòa án quận Suwon đã tuyên phạt Oh Young Soo 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 2 năm. Đồng thời, nam nghệ sĩ 80 tuổi còn phải hoàn thành chương trình điều trị bạo lực tình dục kéo dài 40 giờ. Oh Young Soo không bị áp lệnh hạn chế việc làm trong phiên tòa diễn ra vào chiều 15/3. Trước đó, tại phiên tòa hồi tháng 2, công tố viên đề nghị mức án 1 năm tù giam và lệnh hạn chế việc làm đối với nam diễn viên Squid Game vì hành vi tấn công tình dục.

Tờ Koreaherald cho hay Oh Young Soo giữ im lặng trước hầu hết câu hỏi từ phóng viên khi rời khỏi tòa án. Khi được hỏi có dự định kháng cáo hay không, sao nam Squid Game thận trọng trả lời 1 cách ngắn gọn: "Có".



Oh Young Soo lộ diện trong phiên tòa diễn ra vào chiều 15/3

Tòa án đã tuyên phạt nam diễn viên 8 tháng tù nhưng cho thụ án treo vì hành vi xâm hại tình dục người phụ nữ kém 50 tuổi

Tại phiên tòa hồi tháng 3/2023, nạn nhân khẳng định Oh Young Soo đã cưỡng ép ôm mình trong khi cả 2 cùng đi dạo. Chưa hết, cô gái cho biết bị nam diễn viên hôn vào má phải 1 cách bất ngờ khi cô đang nhập mật khẩu vào nhà. Đáp lại, Oh Young Soo nhấn mạnh vào việc chỉ nắm tay cô gái để chỉ phương hướng.



Trong phiên tòa diễn ra vào tháng 2 năm nay, công tố viên lên án mạnh mẽ hành vi lệch chuẩn của Oh Young Soo, đồng thời công bố thêm nhiều thông tin mới: "Nam diễn viên Oh Young Soo thể hiện ham muốn khi uống rượu cùng nguyên đơn hồi năm 2017. Khi nạn nhân yêu cầu Oh Young Soo xin lỗi, bị cáo đã nhắn tin nói rằng xem cô là con gái nên mới có hành vi gây tranh cãi. Từ động thái này, chúng tôi nhận thấy bị cáo muốn thao túng nạn nhân và tìm cách chối bỏ lỗi lầm. Vì bị cáo không tỏ ra ăn năn nên chúng tôi hy vọng quan tòa đưa ra hình phạt thật nghiêm khắc".

Nam diễn viên gửi lời xin lỗi khi xuất hiện bên ngoài tòa án hồi tháng 3 năm ngoái

Oh Young Soo có tên thật là Oh Se Kang, sinh năm 1944 tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nam nghệ sĩ gạo cội đóng hơn 200 bộ phim trong suốt sự nghiệp, nổi tiếng nhất là bom tấn Squid Game. Với vai diễn trùm cuối trong Squid Game, Oh Young Soo đi vào lịch sử điện ảnh khi trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Quả Cầu Vàng danh giá.

Nguồn: Starnews