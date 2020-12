Trùm của các khối kim loại bí ẩn xuất hiện ở Colombia

Sau khi khối kim loại bí ẩn đầu tiên xuất hiện trên sa mạc ở bang Utah của Mỹ vào cuối tháng 11, những khối khác lần lượt xuất hiện ở bang California (Mỹ), Romania và đảo Isle of Wight - ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh.

Bốn trụ được phát hiện ở Mỹ và Romania là kim loại và có màu bạc, đến khối thứ 5 xuất hiện ở Colombia là màu vàng. Sự khác biệt về màu sắc khiến người dân địa phương tự hỏi liệu nó có thể là khối kim loại "đại ca" hay không. Nguồn gốc của khối kim loại màu vàng ở Colombia đã khiến người dân địa phương hoang mang, nhiều người kháo nhau rằng nó được người ngoài Trái đất đặt ở đó.



Các khối kim loại xuất hiện thời gian gần đây. Ảnh: Daily Mail

Trụ kim loại vàng được tìm thấy tại khu đô thị Chia ở tỉnh Cundinamarca của Colombia cuối tuần qua, trong khi khối kim loại màu bạc được phát hiện tại Bãi biển Compton ở ở phía tây của đảo Isle of Wight.

Khối kim loại ở đảo Isle of Wight cao khoảng 2,2 m, rộng 0,6 m và Alexia Fishwick là người bắt gặp khối kim loại lúc đang đi dạo trên bãi biển hôm 6-12.

Tờ Daily Mail đưa tin ở Hà Lan, một khối kim loại màu bạc đã xuất hiện trong khu bảo tồn thiên nhiên Kiekenberg gần làng Oudehorne, tỉnh Friesland. Khối kim loại ở Hà Lan do những người đi bộ phát hiện vào sáng ngày 6-12. Truyền thông địa phương đưa tin rằng không có dấu chân, dấu vết bất thường hoặc bất kỳ manh mối nào gần trụ kim loại.

Khi chưa có bất cứ thông tin nào rõ ràng về nguồn gốc của các khối kim loại, nhóm nghệ thuật gia người Mỹ có tên The Most Famous Artist tuyên bố rằng họ là người tạo ra những khối kim loại bí ẩn xuất hiện thời gian gần đây.

Trên trang web chính thức của nhóm, The Most Famous Artist đang rao bán khối kim loại bí ẩn với giá 45.000 USD, trong đó đã bao gồm công lắp đặt.

Tuy nhiên, khi phỏng vấn về khối kim loại được phát hiện ở Isle of Wight vào cuối tuần qua, Matty Mo - nhà sáng lập của nhóm The Most Famous Artist – nói: "Khối kim loại đó nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi tại thời điểm này".

Du khách đổ xô đến những nơi khối kim loại bí ẩn xuất hiện như tại Utah hay California (Mỹ). Ảnh: Ross Bernards

Một số bức ảnh chụp từ nhiều góc độ khác nhau cho thấy khối kim loại ở Isle of Wight được chôn trong cát và tạo ra sự phản chiếu hoàn hảo. Không rõ bằng cách nào mà vật nặng như thế được di chuyển đến bãi biển, nơi chỉ có thể tiếp cận bằng lối đi bộ.

DJ Rob da Bank, cư dân trên đảo Isle of Wight, là một trong những người đến bãi biển để tận mắt chiêm ngưỡng khối kim loại. Rob da Bank nói với BBC: "Tôi không chắc nó là của người ngoài hành tinh, hoặc chiến dịch truyền thông của nhóm nhạc Coldplay hay trò đùa của cửa hàng bán gương. Dù sao khối kim loại này cũng khiến chúng tôi đổ ra bờ biển để nhìn ngắm".

National Trust - tổ chức phi lợi nhuận về bảo tồn các công trình kiến trúc và thiên nhiên ở Anh - tuyên bố họ sở hữu địa điểm nơi có khối kim loại trên đảo Isle of Wight. National Trust cho biết sẽ có hướng xử lý phù hợp nhất sau khi điều tra.