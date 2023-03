Trục Trái đất xê dịch do chính con người gây ra

Theo trang Business Insider, một nghiên cứu được công bố năm 2021 cho thấy hiện tượng trôi dạt hai vùng cực Bắc và Nam của Trái đất - nơi giao với trục Trái đất - bắt đầu nhanh lên từ năm 1995.

Các nhà nghiên cứu cũng nhận thấy tốc độ dịch chuyển trung bình của hai cực giai đoạn năm 1995-2020 nhanh hơn 17 lần so với giai đoạn 1981-1995. Nguyên nhân đằng sau sự dịch chuyển của hai cực Trái đất không chỉ do các sông băng đang tan chảy làm thay đổi tâm khối lượng và đỉnh của trục quay, mà còn do lượng nước ngầm thay đổi do khai thác quá mức của con người.

Mặt khác, lõi ngoài Trái đất đang nóng chảy cũng làm thay đổi cách phân bố khối lượng của hành tinh.

Theo các nhà khoa học, sự thay đổi gần đây đối với trục Trái đất và hai cực sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhưng nó có thể tinh chỉnh một chút độ dài của ngày.