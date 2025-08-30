HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trực tiếp: Tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Nhóm PV |

Dàn khí tài quân sự hiện đại gồm xe tăng, thiết giáp... tiến về Quảng trường Ba Đình sẵn sàng tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.


      • Các khối diễu binh đại diện cho toàn quân

      Nối tiếp sau khối danh dự, các khối diễu binh đại diện cho toàn quân hùng dũng tiến vào lễ đài.

      Dẫn đầu là các khối sĩ quan của Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng và Cảnh sát biển, thể hiện cho đội ngũ cán bộ nòng cốt. Theo sau là các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại như Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng và Đặc nhiệm dù, khẳng định sự phát triển vượt bậc của quân đội.

      Khối sĩ quan Lục quân.

      Khối sĩ quan Hải quân.

      Đặc biệt, đội hình các nữ sĩ quan Quân y, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ Biệt động và nữ Thông tin sải bước đầy kiêu hãnh, tô thắm thêm truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

      Sức mạnh hỏa lực và khả năng tác chiến của quân đội được thể hiện qua các khối chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Pháo binh, Đặc công và Công binh đầy uy lực.

      Cuối cùng, khối học viên các học viện, nhà trường quân đội với sức trẻ và nhiệt huyết, đại diện cho thế hệ kế cận sẽ tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

    Xe chỉ huy và Tổ Quân kỳ toàn quân

    Xe chỉ huy đi đầu khối diễu binh các quân, binh chủng thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam.

    Đi đầu là xe chỉ huy và tổ Quân kỳ Quyết chiến, Quyết thắng. Trên quân kỳ tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý, khắc ghi bao chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

    Phi đội trực thăng bay đến khu vực gần cầu Nhật Tân

      Trực thăng trong lễ tổng duyệt.


    Lúc 6h, khối đứng vào vị trí tập kết, sẵn sàng cho buổi tổng duyệt diễu binh A80.

    Các khối sẵn sàng vào vị trí tổng duyệt

    Hàng nghìn khán giả háo hức, mong chờ buổi tổng duyệt. (Ảnh: Nguyễn Yến)

    Các khối đã sẵn sàng vào vị trí cho buổi lễ tổng duyệt.

    Trước giờ tổng duyệt khoảng 1 tiếng, khu vực đường Hùng Vương nối sang ngã 5 Hàng Cháo - Nguyễn Thái Học không còn chỗ trống. Đây được xem là khu vực có vị trí đẹp nhất để có thể theo dõi trọn vẹn tất cả các khối diễu binh đi qua. (Ảnh: Minh Đức)

    Người dân sẵn sàng chờ đoàn diễu binh

    5h tại khu vực sảnh Ga Hà Nội, người dân ổn định vị trí trong lều bạt dã chiến. (Ảnh: Diệu Hằng)

    Người dân sẵn sàng chờ đoàn diễu binh đi qua.

    Khối quân nhân Trung Quốc tập luyện trên Quảng trường Ba Đình

    Các chiến sĩ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tập diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sáng 30/8. (Ảnh: Nguyễn Yến)

    Các chiến sĩ Trung Quốc gây chú ý bởi chiều cao nổi trội, trung bình trên 1,8m, đội hình đồng đều và ấn tượng.

    Trước đó, trưa 29/8, đoàn quân nhân Trung Quốc tới sân bay Nội Bài, chuẩn bị tham gia lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam.

  • Các khối quân đội nước ngoài sẵn sàng vào vị trí

    Khối quân nhân Nga sẵn sàng vào vị trí tập kết.

    Khối quân nhân Trung Quốc vào vị trí tập kết.

  • Chiến sĩ và Nhân dân cùng hát vang ca khúc: "Hát mãi khúc quân hành"

    • Các cựu chiến binh có chỗ ngồi ưu tiên, đảm bảo thuận tiện theo dõi các khối diễu binh, diễu hành. (Ảnh: Thành Vĩnh)

    Khối bánh xích bắt đầu tập kết về Ba Đình.

    Đoàn tăng thiết giáp di chuyển tới điểm tập kết. (Ảnh: Phạm Hương)

    Xe tăng đi trên đường Thanh Niên. (Ảnh: Phạm Hương)

  • Mãn nhãn đại tiệc ánh sáng 3D Mapping 'Thăng Long hội tụ'

  • Biển người thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

    • Dù trời mưa nhưng nhiều gia đình vẫn quyết tâm không dời vị trí. Họ chuẩn bị sẵn áo mưa, cùng cùng đồ ăn, nước uống, sẵn sàng chờ đến sáng.

    Khu vực đường Lê Duẩn không còn một chỗ trống

    23h15, hàng nghìn người dân đã có mặt ở đường Lê Duẩn sẵn sàng xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8.

    Người dân ngồi gọn gàng hai bên đường dù trời Hà Nội đang có mưa.

    Người dân thức xuyên đêm chờ xem diễu binh

    Đêm 29/8, hàng nghìn người dân ở khu vực đường Trần Phú giơ cao biểu ngữ "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" sẵn sàng chờ đón diễu binh, diễu hành vào sáng 30/8. (Ảnh: Minh Đức)

    Người dân chờ ở khu vực đường Nguyễn Thái Học cũng sẵn sàng chờ đón lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80. (Ảnh: Thy Huệ)

    Cựu chiến binh được bố trí ngồi hàng ghế ưu tiên

    Từ trưa 29/8, các tuyến phố quanh Quảng trường Ba Đình đã ken đặc người, ai cũng muốn tìm cho mình chỗ ngồi để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành vào sáng mai - 30/8. Mặc nắng mưa thất thường, mọi chỗ trống trên vỉa hè nhanh chóng kín chỗ.

    Trong đám đông ấy, rất nhiều cựu chiến binh có mặt. Trên ngực là những tấm huân chương, họ được người trẻ nhường lối đi trước. Dù vậy, do lượng người quá đông, nhiều cựu chiến binh đành đứng lẫn trong dòng người.

    Lực lượng chức năng đã kịp thời hướng dẫn các cựu chiến binh đến khu vực ưu tiên. Đây là những dãy ghế được thiết lập sẵn, gần khán đài, tách biệt với biển người bên ngoài.

    Theo đó, có hơn 5.000 chỗ ngồi trong khu vực ưu tiên được cơ quan chức năng thiết lập tại đường Hùng Vương, Trần Phú, phố Tràng Tiền, Nhà Chung... phục vụ cựu chiến binh và người cao tuổi xem diễu binh A80.

    Những cựu binh ánh mắt sáng rỡ, siết tay nhau hạnh phúc: “Có chỗ ngồi rồi nhé, mai được xem trọn vẹn rồi”.

    Bước qua hàng rào vào khu ưu tiên, cựu chiến binh Ngô Văn Cường - người từng chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên ngoái nhìn về khán đài, mắt ánh lên sự tự hào. Tại khu vực ưu tiên, ông cùng những người bạn già được lực lượng chức năng quan tâm, phục vụ nước uống.

    "Tôi đã có mặt tại đây từ 7h sáng, kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Đến lúc nãy thì được lực lượng công an hướng dẫn cho ngồi ở chỗ đẹp, thấy được toàn bộ các đoàn diễu binh qua. Chúng tôi hạnh phúc lắm", cựu chiến binh Ngô Văn Cường nói.

    Cựu chiến binh Nguyễn Thị Minh phấn khởi khi được lực lượng chức năng hỗ trợ chỗ ngồi sau nhiều giờ đồng hồ xếp hàng chờ đợi.

    Những cựu binh già bắt đầu trò chuyện cùng nhau, kể về những năm tháng đã qua. Tiếng cười xen lẫn những câu chuyện rưng rưng khiến không khí trở nên ấm áp.

    Trong dãy ghế ưu tiên, các cựu chiến binh cùng nhau chụp hình kỷ niệm. Không ít người tranh thủ lấy điện thoại gọi cho con cháu: “Mai bật tivi lên, bố đang ngồi ngay gần khán đài đây”.

    Bên ngoài hàng rào, nhiều người dân đưa tay vẫy chào các cựu chiến binh, lực lượng công an tận tình hỗ trợ. Sự niềm nở ấy như một lời tri ân dành cho những thế hệ từng đi qua chiến tranh.

    Khối nữ Quân y, Quân đội Nhân dân Việt Nam tại buổi sơ duyệt tối 27/8.

