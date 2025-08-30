Trực tiếp: Tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Dàn khí tài quân sự hiện đại gồm xe tăng, thiết giáp... tiến về Quảng trường Ba Đình sẵn sàng tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.
Các khối diễu binh đại diện cho toàn quân
Nối tiếp sau khối danh dự, các khối diễu binh đại diện cho toàn quân hùng dũng tiến vào lễ đài.
Dẫn đầu là các khối sĩ quan của Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng và Cảnh sát biển, thể hiện cho đội ngũ cán bộ nòng cốt. Theo sau là các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại như Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng và Đặc nhiệm dù, khẳng định sự phát triển vượt bậc của quân đội.
Đặc biệt, đội hình các nữ sĩ quan Quân y, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ Biệt động và nữ Thông tin sải bước đầy kiêu hãnh, tô thắm thêm truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".
Sức mạnh hỏa lực và khả năng tác chiến của quân đội được thể hiện qua các khối chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Pháo binh, Đặc công và Công binh đầy uy lực.
Cuối cùng, khối học viên các học viện, nhà trường quân đội với sức trẻ và nhiệt huyết, đại diện cho thế hệ kế cận sẽ tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Xe chỉ huy và Tổ Quân kỳ toàn quân
Đi đầu là xe chỉ huy và tổ Quân kỳ Quyết chiến, Quyết thắng. Trên quân kỳ tung bay, lấp lánh những tấm Huân chương cao quý, khắc ghi bao chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, mãi mãi là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.
Phi đội trực thăng bay đến khu vực gần cầu Nhật Tân
Các khối sẵn sàng vào vị trí tổng duyệt
Người dân sẵn sàng chờ đoàn diễu binh
Khối quân nhân Trung Quốc tập luyện trên Quảng trường Ba Đình
Các khối quân đội nước ngoài sẵn sàng vào vị trí
Khối quân nhân Nga sẵn sàng vào vị trí tập kết.
Khối quân nhân Trung Quốc vào vị trí tập kết.
Chiến sĩ và Nhân dân cùng hát vang ca khúc: "Hát mãi khúc quân hành"
Chiến sĩ và Nhân dân cùng hát vang ca khúc: "Hát mãi khúc quân hành"
Khối bánh xích bắt đầu tập kết về Ba Đình.
Mãn nhãn đại tiệc ánh sáng 3D Mapping 'Thăng Long hội tụ'
Biển người thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Biển người thức xuyên đêm chờ xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80