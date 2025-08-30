Trực tiếp: Tổng duyệt lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành mừng Quốc khánh 2/9

Các khối diễu binh đại diện cho toàn quân

Nối tiếp sau khối danh dự, các khối diễu binh đại diện cho toàn quân hùng dũng tiến vào lễ đài.

Dẫn đầu là các khối sĩ quan của Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân, Biên phòng và Cảnh sát biển, thể hiện cho đội ngũ cán bộ nòng cốt. Theo sau là các lực lượng tinh nhuệ, hiện đại như Tác chiến điện tử, Tác chiến không gian mạng và Đặc nhiệm dù, khẳng định sự phát triển vượt bậc của quân đội.

Khối sĩ quan Lục quân.

Khối sĩ quan Hải quân.

Đặc biệt, đội hình các nữ sĩ quan Quân y, nữ Gìn giữ hòa bình, nữ Biệt động và nữ Thông tin sải bước đầy kiêu hãnh, tô thắm thêm truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Sức mạnh hỏa lực và khả năng tác chiến của quân đội được thể hiện qua các khối chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Pháo binh, Đặc công và Công binh đầy uy lực.

Cuối cùng, khối học viên các học viện, nhà trường quân đội với sức trẻ và nhiệt huyết, đại diện cho thế hệ kế cận sẽ tiếp bước cha anh bảo vệ vững chắc Tổ quốc.