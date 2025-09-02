Trực tiếp: Xe tăng, thiết giáp tập kết, người dân háo hức chờ diễu binh A80

5h55
Các khối sẵn sàng tham tham gia diễu binh, diễu hành
Các thương bệnh binh đến từ Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài trong Quảng trường Ba Đình.
Trời dần về sáng, nhiều người dân đã thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Các nghệ sĩ hát giao lưu cùng người dân trên các góc phố.
Các khối vào vị trí tập kết tại quảng trường Ba Đình, chuẩn bị cho đợt tập dượt cuối cùng.
Khối xe tăng, thiết giáp di chuyển vào khu vực tập kết.
Đoàn xe chở các khối diễu binh đi qua đường Quang Trung hướng vào trung tâm thành phố.
Khúc hát chung mừng sinh nhật vang lên trong dãy hàng người chờ diễu binh.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, càng gần đến thời điểm đoàn diễu binh xuất phát, giá dịch vụ càng tăng cao. Những chiếc ghế nhựa bình thường chỉ vài chục nghìn, nay được hét tới 60.000 đồng mỗi chiếc. Thậm chí, dịch vụ cho thuê thang trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều gia đình muốn có tầm nhìn tốt. Một chiếc thang 5 bậc được ra giá 300.000 đồng cho vài tiếng đồng hồ, kèm theo yêu cầu đặt cọc trước để giữ chỗ.
Đông nghẹt người quanh các con phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua.
Dòng người vẫn ùn ùn đổ về khu vực Ba Đình và các tuyến phố trung tâm của Hà Nội. Khắp nơi vang tiếng hát, tiếng reo vui. Tất cả đều hân hoan chờ tới thời khắc lịch sử lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Quốc khánh.
Theo thông tin ban đầu, hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay cùng hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ sẽ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam trên biển vào sáng mai.
Học viên trường Sỹ quan Chính trị giao lưu với nhân dân
Tại Hà Nội, từ 22h ngày 1/9 đến 6h ngày Quốc khánh 2/9, khả năng mưa thấp.
Sáng 2/9, Hà Nội khả năng cao không mưa, thời tiết tốt, trời nắng nhẹ, nhiệt độ sáng 26-30°C. Xác suất mưa vào sáng 2/9 là dưới 20% với lượng mưa nhỏ và kết thúc nhanh.
Cơ quan khí tượng lưu ý, đầu giờ sáng 2/9 trời nhiều mây, làm giảm tầm nhìn và trần mây thấp. Vì vậy, cần lưu ý các hoạt động bay ở độ cao thấp quanh khu vực tổ chức sự kiện.
Hà Nội đêm nay không ngủ
Đêm 1/9, Hà Nội rực rỡ ánh đèn và rộn ràng không khí ngày hội. Từng con phố quanh khu vực Quảng trường Ba Đình đông nghịt người, nhiều gia đình mang theo chiếu, ghế gấp, cơm hộp, nước uống để thức trọn đêm giữ chỗ.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ ngồi tụ tập ca hát, trò chuyện rôm rả. Tất cả quyết thức đêm mong ngóng giây phút được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh lịch sử vào sáng mai.
Các tuyến phố trung tâm chật kín người
Lịch trình chi tiết lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành
Lúc 6h30 ngày 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và TP Hà Nội, long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Chương trình có sự tham dự của khoảng 30.000 người (chưa bao gồm các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành). Nhiều khối lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân cùng đoàn đại biểu quốc tế sẽ góp mặt, tạo nên bức tranh sinh động về sức mạnh đoàn kết và tinh thần hữu nghị.