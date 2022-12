Australia bắn pháo hoa sớm mừng năm mới

Đúng 21h (tức 17h theo giờ Việt Nam), màn bắn pháo hoa đầu tiên đã diễn ra tại Cầu Cảng Sydney để các gia đình có trẻ nhỏ được xem pháo hoa sớm mà không phải thức khuya. (Ảnh: Reuters)

Màn pháo hóa vào lúc 21h có chủ đề Calling Country ca ngợi những người bản địa. Pháo hoa được bắn trên nền âm nhạc của những người bản địa. (Ảnh: Reuters)



Những câu chuyện hình ảnh được chiếu lên 2 trụ Cầu Cảng kể về câu chuyện của những người bản địa, là sự kết nối giữa đất, nước và trời và phản ánh quá khứ, cũng như sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai. (Ảnh: Reuters) Không khí đón năm mới tại Việt Nam



Từ 18h, hàng nghìn người đã có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) để tham dự chương trình đếm ngược (countdown). Chương trình có sự góp mặt của nữ ca sĩ CL đến từ nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng 2NE1 cùng loạt sao Việt đình đám nên thu hút nhiều người.



Cùng với đó, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức.

New Zealand đón năm 2023 bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ

New Zealand đón năm mới 2023 với màn trình diễn pháo đầy màu sắc tại thành phố Auckland. Hầu hết người dân Auckland đón giao thừa dưới chân tháp Sky Tower nơi sẽ trình diễn pháo hoa.



Trực tiếp- Thế giới đón chào năm mới 2023

Không khí đón năm mới ở các nước

Ở Australia, người dân tụ tập rất đông từ sớm ở khu vực gần nhà hát Opera Sydney chờ xem pháo hoa đón năm mới.

Các khu vực công cộng ở Trung Quốc được trang hoàng lộng lẫy từ đêm hôm trước.

Không khí lễ hội tại New York được hâm nóng. Màn đếm ngược ở Quảng trường Thời đại trong đêm cuối năm là một trong những sự kiện thường niên được quan tâm nhất.

Quốc gia đầu tiên đón năm mới 2023

Quốc đảo Kiribati ở Thái Bình Dương là nơi đầu tiên đón năm mới 2023, vào khoảng 17h theo giờ Việt Nam. Kiribati đón giao thừa sớm hơn một tiếng so với các quốc gia lân cận. Kiribati là một quốc gia ở Thái Bình Dương và là nước duy nhất trên thế giới nằm trên 4 bán cầu (Bắc, Nam, Đông, Tây).

Trong khi đó tại thành phố Auckland, người dân New Zealand đang tập trung bên dưới Sky Tower, chờ đợi màn đếm ngược và bắn pháo hoa chào đón năm mới 2023.

Lễ đón năm mới tại thành phố lớn nhất của New Zealand dự kiến sẽ rất tập trung rất đông người, nhất là sau khi COVID-19 được kiểm soát.

Tổng thống Nga chúc mừng năm mới Việt Nam

Tổng thống Putin gửi lời chúc mừng nhân dịp sắp bước sang năm mới 2023, cũng như Tết cổ truyền tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: TASS)

Trong những lời chúc mừng năm mới 2023 cũng như dịp Tết cổ truyền gửi tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Nga Vladimir Putin ghi nhận rằng, bất chấp những thay đổi bất lợi của tình hình quốc tế, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam tiếp tục phát triển theo hướng tích cực.

Nhà lãnh đạo Nga bày tỏ tin tưởng rằng, bằng những nỗ lực chung, có thể tăng cường hơn nữa hợp tác song phương cùng có lợi trên mọi lĩnh vực, nhằm củng cố hòa bình và an ninh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Năm 2022 đánh dấu 10 năm Nga và Việt Nam nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Bất chấp tình hình phức tạp, hai nước tiếp tục phát triển hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực, duy trì các chuyến thăm, làm việc ở nhiều cấp khác nhau.

Đại sứ Mỹ chúc mừng năm mới bằng tiếng Việt

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper vừa có bài phát biểu ấn tượng bằng tiếng Việt nhìn lại những thành tựu của quan hệ song phương giữa hai nước trong năm 2022.

"Một năm mới đang đến gần, phái đoàn ngoại giao Mỹ rất vui mừng được đón năm mới cùng bạn bè, gia đình và các đối tác Việt Nam. Năm đầu tiên của tôi với tư cách là đại sứ thật bận rộn, nhưng cùng nhau chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu tuyệt vời trong năm 2022" , Đại sứ Knapper phát biểu bằng tiếng Việt trong đoạn video.

Đại sứ Mỹ Knapper chúc mừng năm mới 2023 bằng tiếng Việt. (Nguồn: Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội)

Nước nào bước sang năm 2023 đầu tiên?

Trên lý thuyết, tất cả các quốc gia trên thế giới sẽ đón giao thừa vào lúc 0h ngày 1/1/2023. Tuy nhiên, đêm giao thừa 2022 đến sớm hay muộn phụ thuộc vào vị trí địa lý của mỗi nước. Để xác định được nước nào đón năm mới 2023 sớm nhất, chúng ta căn cứ vào Đường đổi ngày quốc tế.

Tùy thuộc vào vị trí địa lý, các quốc gia trên thế giới đón năm mới ở những thời điểm khác nhau.

Các quốc gia nằm trên Đường đổi ngày quốc tế - Quần đảo Kiribati, Tonga và Samoa - là những nơi bước sang năm mới 2023 sớm nhất. Người dân tại các quốc gia này sẽ đón năm mới sớm hơn Việt Nam 5 tiếng (17h theo giờ Hà Nội).

Quần đảo Howland và Baker (thuộc lãnh thổ của Mỹ) sẽ là những nơi cuối cùng trên thế giới đón năm mới. Vào khoảng 19h ngày 1/1/2023 (giờ Việt Nam), người dân ở 2 khu vực này mới kết thúc năm 2022 và chuyển sang năm mới.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng lạ thường

Nhiều hành khách đến sớm vì sợ cảnh tắc nghẽn nhưng lại ngạc nhiên vì sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Dương lịch 2023. Lượng khách và số chuyến bay đã giảm dần, do đó các khu vực làm thủ tục không xảy ra tình trạng quá tải, chờ đợi.

Theo đại diện sân bay Tân Sơn Nhất, trong hôm nay, sân bay này phục vụ 717 chuyến bay với sản lượng khách dự kiến hơn 112.000 người. Trong đó, số khách đi là 57.000 người và hơn 55.000 khách đến; khách qua ga quốc nội là 75.000 người.

Một nhân viên an ninh cho hay, sáng nay, lượng khách đến và đi không đông như hôm qua (30/12). Để đảm bảo phục vụ hành khách dịp Tết, sân bay tăng cường 100% quân số trực; điều động người từ bộ phận khác để đảm bảo duy trì an ninh; tăng cường hỗ trợ cho hành khách tại quầy làm thủ tục, an ninh soi chiếu.

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng trong ngày nghỉ lễ năm mới đầu tiên.

Sân bay Đà Nẵng đông nghẹt khách trong ngày cuối năm

Ngày 31/12, sân bay Đà Nẵng đông nghẹt khách đến và đi trong dịp nghỉ Tết dương lịch 2023, nhiều người mệt mỏi vì phải xếp hàng dài, chờ đợi làm thủ tục. Phóng viên VTC News ghi nhận từ sáng sớm 31/12, tại Sân bay Đà Nẵng, lượng khách đã tăng đột biến. Khu vực nhà ga đi luôn chật kín hành khách xếp hàng chờ làm thủ tục bay.

Một nhân viên an ninh tại sân bay cho biết: "Từ sáng đến trưa, lượng khách liên tục đổ về sân bay để làm thủ tục. Không chỉ nhân viên các quầy check-in làm việc vất vả mà lực lượng an ninh cũng phải căng mình đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách".

Không chỉ ga đi, tại ga đến, lượng hành khách cũng đông không kém. Rất nhiều người chọn Đà Nẵng là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2023. Sảnh đến vì thế luôn trong tình trạng đông nghẹt hành khách. Lượng hành khách đến quá đông nên nhiều người phải đứng chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới đón được xe taxi, grab để di chuyển về khách sạn.

Sân bay Đà Nẵng đông nghịt khách.