Trực tiếp đến xưởng bánh dẻo 4 trứng giữa ồn ào: “Người mua muốn giá rẻ, người bán muốn bán giá đắt là chuyện bình thường trong kinh doanh”

Không khí bên ngoài xưởng khá yên ắng, trái ngược với những tranh luận vẫn diễn ra trên mạng xã hội. Nhân viên của xưởng cho biết trong sản xuất khó tránh khỏi sai sót, song khẳng định cơ sở luôn thu hồi và bồi thường toàn bộ nếu sản phẩm gặp lỗi.

Trong khi những tranh cãi giữa xưởng sản xuất và người bán hàng online vẫn thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, sáng 14/7, chúng tôi đã có mặt tại cơ sở sản xuất được cho là nơi làm ra dòng "bánh dẻo 4 trứng" từng gây sốt trong mùa Trung thu năm ngoái.

Ghi nhận thực tế tại xưởng lại khá yên ắng. Cơ sở nằm trong một con ngõ trên phố An Dương (Hà Nội), phía trước là khoảng sân rộng được sử dụng làm nơi để xe và trung chuyển hàng hóa.

Thời điểm phóng viên có mặt, khu vực này chỉ có khoảng 5-6 xe máy dựng dọc hai bên, lác đác 2-3 người qua lại. Thỉnh thoảng có một vài người đi vào khu nhà xưởng phía trong, trong khi một số shipper đứng chờ bên ngoài để nhận hàng giao cho đại lý hoặc khách sỉ.

Hình ảnh bên trong xưởng bánh. Ảnh: Hoàn Như

Do không được phép tiếp cận khu vực sản xuất nên chúng tôi không thể ghi nhận trực tiếp quy trình làm bánh bên trong. Khi liên hệ để làm việc, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi ra tiếp và cho biết chủ xưởng không có mặt. Người này giới thiệu mình là nhân viên, phụ trách trực điện thoại tại cơ sở.

Dù khẳng định không phải là người đại diện hay chủ xưởng, trong quá trình trao đổi, bà khá cởi mở và trả lời nhiều câu hỏi liên quan đến những tranh cãi đang diễn ra giữa xưởng và người bán hàng online.

Video: Chia sẻ từ nhân viên xưởng bánh trước drama "bánh dẻo thị phi"

"Trong sản xuất không thể tránh khỏi những lúc xảy ra sự cố"

Những ngày qua, vụ việc giữa xưởng bánh và người bán hàng online nhận được rất nhiều sự quan tâm. Nhiều người cho rằng khi hai bên đã ngừng hợp tác thì không nên tiếp tục ồn ào trên mạng xã hội. Chị nhìn nhận thế nào?

Nói chung thì câu chuyện cũng rất đơn giản. Trong sản xuất hay kể cả kinh doanh, buôn bán thì cũng phải có cái gọi là "tai nạn nghề nghiệp". Nhà tôi nếu có bánh bị hỏng thì đều bồi thường hoàn toàn, không trừ cho bên nào một đồng nào hết. Bên tôi chịu hết.

Thế nhưng bây giờ bạn ấy không bán cho bên tôi nữa thì bắt đầu quay ra nói, rồi đăng lên mạng những câu không hay. Nhưng thôi, bên công ty tôi cũng mặc kệ. Người ta không hợp tác với mình nữa thì thôi.

Xưởng mình và phía người bán hàng online này đã hợp tác với nhau lâu chưa?

Thỉnh thoảng bạn ấy cũng có lấy hàng bên tôi, còn cụ thể kéo dài bao lâu thì tôi không nhớ chính xác. Những năm trước, bạn ấy chỉ lấy vài chục chiếc để khách quen ăn thử chứ không phải nhập số lượng lớn.

Năm ngoái thì bạn ấy lấy bán nhiều nên chiếc bánh mới hot như thế. Bạn ấy ăn nói khéo, có sức ảnh hưởng nên khi bạn ấy giới thiệu thì nhiều người cũng biết đến. Bạn ấy cũng là người nổi tiếng. Người nổi tiếng thì có sức ảnh hưởng. Có lẽ cũng vì thế nên bạn ấy thích nói gì thì nói, chứ người khác cũng khó nói lại.

Bắt đầu từ hè năm nay là bạn ấy không bán cho bên tôi nữa mà chuyển sang bán cho bên khác. Nhưng chắc bên kia thì cũng không được bằng bên tôi.

Người phụ nữ này cho biết nếu có bánh bị hỏng thì đều bồi thường hoàn toàn cho khách

Người bán hàng online này đăng rằng trong các tháng 3, 4 và 5, bánh của xưởng mình bị lỗi khá nhiều. Điều đó có đúng không?

Tôi đang nói rồi, trong sản xuất thì không thể bảo là không bị lỗi được. Kể cả bạn đi buôn thì cũng có lúc lỗ đúng không? Có điều là nhiều hay ít thôi.

Thế nhưng khi bên tôi bị lỗi thì hoàn toàn bồi thường hết. Bên tôi có trách nhiệm thu lại hàng và bồi thường cho khách. Bao nhiêu thất thoát thì bên tôi chịu, chứ bên kia có phải chịu cái nào đâu. Bạn ấy chỉ việc bán và có lãi thôi.

Còn bên tôi thì chịu hết. Từ một cái, đến một trăm cái, thậm chí một nghìn cái thì bên tôi vẫn thu hồi, vẫn hoàn trả. Có phải chia đôi hay bắt bên kia chịu 50-50 đâu mà bảo như thế được.

Tức là bên chị bồi thường 100%?

Đúng rồi, 100% luôn. Theo tôi thì cũng quá trách nhiệm rồi. Tôi cũng chưa thấy đơn vị nào làm như vậy.

Khi nhận được thông tin người bán liên tục đăng bài nói rằng bánh của xưởng mình không đảm bảo chất lượng rồi sau đó ngừng hợp tác, bên chị phản ứng thế nào?

Tôi có xem đâu. Thật ra công việc bận nên cũng chẳng có thời gian theo dõi. Giả sử có nhân viên nào xem thì cũng chỉ xem thôi, chứ không bình luận gì cả.

Bên tôi cũng không nói xấu, cũng không nói tốt, không nói gì hết. Theo tôi thì làm như thế là... trẻ con quá nên bên tôi không làm.

Hình ảnh được đăng ngày 14/7 trên trang "Bánh dẻo bốn trứng"

Từ khi xảy ra sự việc đến giờ, phía xưởng đã từng lên tiếng hay phản hồi gì chưa?

Không. Bên tôi không lên tiếng gì cả. Người ta muốn nói gì thì nói. Không hợp tác với nhau nữa rồi, không làm việc với nhau nữa rồi thì thôi. Thì tự cư dân mạng người ta sẽ đánh giá ai đúng, ai sai, chứ bên tôi nói để làm gì.

Hoạt động hàng chục năm, xưởng nói gì về những phản ánh chất lượng?

Cư dân mạng bàn tán rất nhiều về mức giá bán vì chênh lệch khá lớn. Quan điểm của chị ra sao?

Cái đấy thì bên tôi cũng không can thiệp được. Bên tôi chỉ bán theo giá gốc thôi, còn bạn ấy bán thế nào là việc của bạn ấy. Người ta cũng phải có nhiều chi phí chứ đâu phải chỉ mỗi tiền bánh.

Người mua thì ai cũng muốn giá rẻ, còn người bán thì phải muốn bán được giá đắt. Đó là chuyện bình thường trong kinh doanh.

Ảnh: Bích Ngọc

Người phụ nữ cho biết xưởng bánh không muốn lên tiếng để tự cư dân mạng đánh giá ai đúng, ai sai. Ảnh: Bích Ngọc

Xưởng mình hoạt động được bao lâu rồi? Trong suốt thời gian hoạt động, xưởng có từng nhận phản ánh hay khiếu nại từ khách hàng không?

Nếu tính từ khi sản xuất, kinh doanh đến giờ thì cũng phải vài chục năm rồi. Nhưng vì có lý do liên quan đến mặt bằng nên sau đợt này cũng chưa biết sẽ thế nào, chắc làm nốt mùa này thôi.

Tôi cũng đang nói rồi đấy. Trong kinh doanh, buôn bán hay sản xuất thì dứt khoát không thể tránh khỏi những lỗi nhỏ. Quan trọng là khi có lỗi thì bên tôi đều có trách nhiệm với khách hàng.

Vậy là sản phẩm của mình vẫn luôn đảm bảo chất lượng?

Rõ ràng rồi. Bên tôi từ đầu đến giờ không thay đổi gì cả. Chất lượng vẫn giữ nguyên. Bên tôi làm bán thủ công. Có những công đoạn thì dùng máy móc hỗ trợ, thế thôi.

Một shipper phải chờ hơn 10 phút để lấy bánh giao cho đại lý. Ảnh: Hoàn Như

Sau khi xảy ra câu chuyện này, nhiều người cũng liên tục hỏi mua bánh. Hiện tại xưởng có bán lẻ trực tiếp không? Ngoài bánh dẻo thì xưởng còn sản xuất những sản phẩm nào nữa?

Không. Bên tôi không bán lẻ. Bán những loại nào thì tôi không nói. Nói ra thì các bạn cũng không biết mà cũng chẳng để làm gì.

Có một trang Facebook tên "Bánh dẻo 4 trứng" đăng thông báo rằng sau khi chấm dứt hợp tác với người bán hàng online thì sẽ mở bán rộng rãi ra thị trường, cả bán lẻ lẫn đại lý. Trang đó có phải của bên mình không?

Cái đó thì các bạn phải hỏi bên đấy, tôi không biết.

Tức là xưởng mình chỉ sản xuất?

Đúng rồi. Bên tôi chỉ sản xuất thôi.

Sau này xưởng sẽ chuyển sang địa điểm khác đúng không?

Cũng chưa biết được. Người ta cho đi đâu thì đi đó thôi, giờ vẫn chưa biết sẽ về đâu. Có khi đến lúc ấy lại nghỉ hưu.

Nhân viên xưởng bánh dẻo cho biết có thể sẽ không bán nữa vì lý do mặt bằng. Ảnh: Hoàn Như

Nếu vậy thì việc sản xuất bánh sẽ như thế nào?

Cái đó thì phải để chủ xưởng quyết định. Tôi chỉ là nhân viên nên không biết kế hoạch sau này.

Với những ồn ào đang diễn ra, xưởng mình có muốn gửi gắm điều gì tới khách hàng hay cộng đồng mạng không?

Không. Bên tôi không bình luận gì cả. Cứ để người tiêu dùng, những người đã từng mua, từng ăn, tự đánh giá.

Ảnh: Bánh dẻo bốn trứng

Buổi trao đổi kết thúc khi người phụ nữ một lần nữa khẳng định bà không phải chủ xưởng, chỉ là nhân viên phụ trách trực điện thoại và không nắm các quyết định liên quan đến việc hợp tác hay chiến lược kinh doanh của cơ sở. Với những câu hỏi vượt quá thẩm quyền, bà cho biết cần chờ chủ xưởng trực tiếp phản hồi.

Ảnh và video: Hoàn Như