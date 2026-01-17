HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trực thăng tự hành Proteus tạo ra cuộc cách mạng hải quân

Bạch Dương |

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của trực thăng tự hành Proteus kích thước thật, được chế tạo cho Hải quân Hoàng gia Anh đã diễn ra.

Trực thăng tự hành Proteus: Cuộc cách mạng mới trong công nghệ Hải quân - Ảnh 1.

Chuyến bay diễn ra tại sân bay Predannach ở Cornwall và là lần đầu tiên loại máy bay này cất cánh mà không có phi hành đoàn, theo thông báo của Hải quân Hoàng gia.

Trực thăng tự hành Proteus do Leonardo phát triển như một mẫu thử nghiệm công nghệ dành cho Hải quân Hoàng gia Anh, nó được thiết kế để hoạt động song song với các nền tảng có người lái như một phần của "phi đội không quân lai" trong tương lai.

Trước chuyến bay, chiếc phi cơ đã trải qua các cuộc thử nghiệm toàn diện trên mặt đất tại nhà máy Leonardo ở Yeovil. Trong lần cất cánh đầu tiên, máy bay trực thăng bay tự động mà không cần sự can thiệp của người điều khiển.

Việc kiểm soát an toàn được thực hiện bởi một nhóm phi công thử nghiệm trên mặt đất. Proteus không có buồng lái và được trang bị các cảm biến, hệ thống máy tính và phần mềm để đưa ra quyết định tự động.

Trực thăng tự hành Proteus: Cuộc cách mạng mới trong công nghệ Hải quân - Ảnh 2.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của trực thăng tự hành Proteus.

Tải trọng của trực thăng vượt quá 1 tấn, cho phép nó mang theo nhiều loại cảm biến và thiết bị khác nhau. Nhiệm vụ chính của phương tiện này là tác chiến chống tàu ngầm, tuần tra biển và hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Trực thăng tự hành Proteus là một yếu tố trung tâm của chương trình Atlantic Bastion, nhằm mục đích bảo vệ Bắc Đại Tây Dương.

Dự án Proteus đang được triển khai như một phần của chương trình trị giá 60 triệu đô la và được coi là một trong những máy bay trực thăng quân sự tự hành cỡ lớn đầu tiên trên thế giới.

Theo Militarnyi
