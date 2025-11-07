Ngày 7-11, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết địa phương đã kiến nghị Bộ Quốc phòng điều trực thăng tìm 3 người mất tích trong chiều 6-11.

Lúc 12 giờ trưa 7-11, trực thăng Sư đoàn 372 đã xuất hiện ở Lý Sơn tìm kiếm 3 người mất tích

Trực thăng Sư đoàn 372 xuất phát bay vào Lý Sơn tìm kiếm 3 người mất tích

Trực thăng hiện đã xuất phát từ Sư đoàn 372 ở Đà Nẵng bay vào Lý Sơn tìm kiếm từ sáng 7-11. Lúc 12 giờ trưa nay (7-11), nhiều người đã thấy trực thăng của Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không không quân đang quần thảo trên vùng biển Lý Sơn tìm kiếm 3 người bị mất tích chiều 6-11.

Trong sáng 7-11, UBND đặc khu Lý Sơn đã điều 5 tàu, trong đó có 1 tàu cứu hộ của lực lượng Biên phòng hỗ trợ tìm kiếm 3 người mất tích nhưng đến nay vẫn chưa thấy.

Trực thăng liên tục quần thảo trên vùng biển Lý Sơn tìm kiếm 3 người mất tích

Trước đó, chiều 6-11, anh D.Q.C. (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh vì lý do gia đình đã ra cầu cảng Lý Sơn nhảy xuống biển tự tử. Sau đó, anh L.V.S. (37 tuổi ở thôn Tây An Hải) và anh P.D.Q. (47 tuổi ở thôn Tây An Vĩnh) dùng thúng bơi ra cứu người. Sau khi vớt được anh D.Q.C. lên thuyền thúng, nhưng sóng lớn gió to do bão số 13 sắp đổ bộ nên cả 3 không thể chèo vào bờ được.

Ngay khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng huy động tàu Thành Tâm (VT0035) để tìm kiếm. Đến gần 18 giờ cùng ngày (6-11), do sóng to, gió lớn, việc tìm kiếm phải tạm dừng.