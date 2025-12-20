Nguyên mẫu của máy bay trực thăng không người lái cánh quạt lật 6 tấn đầu tiên của Trung Quốc - chiếc Lanying R6000 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Thông tin này được trang China Science Resource đăng tải

Phương tiện mới này có khả năng chở tối đa 12 hành khách trên quãng đường lên đến 4.000 km. Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của R6000 diễn ra tại thành phố Deyang, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Hiện chưa rõ chính xác nguyên mẫu trực thăng cánh quạt lật đã bay trên không trong bao lâu. Phía Trung Quốc chỉ công bố ảnh từ khu vực thử nghiệm.

Trực thăng không người lái cánh quạt lật Lanying R6000 của Trung Quốc.

Máy bay không người lái Lanying R6000 được phát triển bởi United Aircraft, hãng này tuyên bố rằng phương tiện trên có thể đạt tốc độ lên tới 550 km/h và độ cao bay tối đa là 7.600 mét.

Tầm bay lớn nhất được công bố của chiếc trực thăng cánh quạt lật là 4.000 km, tải trọng mang theo có thể đạt tới 2 tấn.

Máy bay trực thăng Lanying R6000 có thể chở từ 6 đến 12 người cho các chuyến bay liên vùng. Một nguyên mẫu đã được thử nghiệm khả năng bay lơ lửng ở độ cao thấp cách đây một tháng.

Phương tiện này có thể cất cánh và hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, đó là lợi thế của nó, đồng thời đạt tốc độ cao hơn trong tư thế bay bằng. Máy bay cánh quạt lật của Trung Quốc có cánh quạt quay, về cấu trúc tương tự như loại được lắp đặt trên chiếc Bell V-280 Valor của Mỹ.

Việc sử dụng R6000 cho mục đích quân sự, đặc biệt là để cơ động nhân sự hoặc tham gia các nhiệm vụ khác, cũng không bị loại trừ.

Khả năng mang tải trọng của thiết bị cho phép nó được sử dụng cho mục đích giám sát, trinh sát, tác chiến điện tử và chuyển tiếp tín hiệu.

Hãng phát triển United Aircraft dự định đưa trực thăng cánh quạt lật này ra thị trường sau khi hoàn thành các chuyến bay thử nghiệm và một số bài kiểm tra khác.

Cận cảnh máy bay trực thăng cánh quạt lật R6000 của Trung Quốc.