Trực thăng cứu trợ xã Hòa Mỹ, hàng trăm người dân mừng rỡ

Hàng trăm người dân mừng rỡ khi trực thăng bay đến cứu trợ

Sáng nay (23-11), ông Nguyễn Hữu Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), xác nhận trực thăng của Trung đoàn 917 thuộc sư đoàn 370 đã đáp xuống xã này để trao hàng cứu trợ.

Chiến sĩ trung đoàn 917 tranh thủ đưa hàng cứu trợ cho người dân Hòa Mỹ

Khi trực thăng còn bay trên bầu trời, hàng trăm người dân được thông báo trời đó đã chờ sẵn bên dưới vẫy tay mừng rỡ.

"Ngay khi trực thăng đáp, chúng tôi đã có xe tải chờ sẵn bốc hàng về xã để kịp phân phát cho bà con cứu đói" - ông Thuận cho hay.

Trao hàng cứu trợ cho dân

Đã có khoảng 1,5 tấn hàng được trực thăng mang đến giúp người dân xã Hòa Mỹ vượt qua khó khăn do lũ lụt.

Nhìn từ trực thăng, nhiều vùng ở Hòa Mỹ vẫn còn ngập sâu trong nước (Các video do lực lượng cứu hộ, cứu nạn cung cấp)

Hòa Mỹ là một xã bị thiệt hại rất nặng trong đợt lũ vừa qua. Có trên 80% ngôi nhà trong xã bị chìm trong nước.