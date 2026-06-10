Trực thăng của lục quân Mỹ bị Iran bắn rơi, ông Trump tuyên bố sẽ đáp trả

Máy bay không người lái Shahed một chiều của Iran được biết đến là bay thấp và chậm – một đặc điểm giúp chúng có khả năng né tránh hệ thống phòng không tốt hơn tên lửa đạn đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Iran đã bắn rơi một máy bay trực thăng Apache của Mỹ trên eo biển Hormuz và Mỹ "nhất thiết phải đáp trả cuộc tấn công này". Tổng thống Trump không cung cấp thêm chi tiết về vụ bắn rơi máy bay trực thăng Apache của quân đội Mỹ hôm thứ Hai.

Hai quan chức Mỹ xác định trực thăng của Lục quân Mỹ bị bắn rơi ngoài khơi Oman là do máy bay không người lái của Iran bắn hạ.

Một nguồn tin khác quen thuộc với vụ việc cho biết máy bay không người lái Shahed của Iran đã tấn công trực thăng của Mỹ.

Một chiếc trực thăng Apache của quân đội Mỹ đã bị rơi gần eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Hải quân Mỹ đã triển khai một máy bay không người lái trên mặt nước để giúp cứu hộ hai thành viên phi hành đoàn trên chiếc trực thăng Apache của Lục quân Mỹ bị bắn rơi ngoài khơi Oman, theo lời Đại úy Tim Hawkins, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm.

Chiếc trực thăng bị bắn rơi vào đêm qua khi đang tuần tra vùng biển khu vực, quân đội cho biết trước đó, đồng thời nói thêm rằng họ đang điều tra.

Máy bay không người lái Shahed một chiều của Iran được biết đến là bay thấp và chậm – một đặc điểm giúp chúng có khả năng né tránh hệ thống phòng không tốt hơn tên lửa đạn đạo.

Mohammad Bagher Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, đã cảnh báo Mỹ không nên phá vỡ các cam kết của mình và đe dọa leo thang nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Lời đe dọa của Mỹ được đưa ra khi quân đội Israel tấn công các khu vực trên khắp miền nam Lebanon hôm thứ Ba.

Tình hình căng thẳng đã leo thang trong những ngày gần đây sau khi các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon khiến Iran trả đũa và dẫn đến các đợt tấn công ăn miếng trả miếng.

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong cuộc tấn công của Israel vào Tyre hôm thứ Ba, một trong những thành phố lớn nhất miền nam Lebanon, Bộ Y tế Lebanon cho biết. Số người thiệt mạng sau nhiều tháng giao tranh lên tới hơn 3.600 người ở Lebanon và 30 người ở Israel.

Iran đã cảnh báo Israel rằng các cuộc tấn công vào miền nam Lebanon sẽ dẫn đến một làn sóng trả đũa khác.

Ông Trump đã nhiều lần nói rằng Mỹ và Iran đang tiến gần đến một thỏa thuận chấm dứt xung đột, quyết định số phận chương trình vũ khí hạt nhân của Iran và mở lại eo biển Hormuz, một tuyến đường huyết mạch cho việc vận chuyển dầu khí.