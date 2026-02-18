HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trực thăng cấp cứu xuyên Tết: Sẵn sàng 24/7

Hải Yến |

Trong khi nhiều người quây quần bên gia đình dịp Tết Nguyên Đán, các tổ cấp cứu đường không vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng 24/7.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá, BSCKII Vũ Đình Ân, Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Quân y 175, cho biết công tác trực Tết năm nay được triển khai theo chế độ cao nhất, không chỉ đơn thuần là trực cấp cứu như các cơ sở y tế khác, mà còn thực hiện nhiệm vụ "sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu" đặc thù của bệnh viện quân đội.

Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng trực thăng cấp cứu xuyên Tết Nguyên Đán - Ảnh 1.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tổ cấp cứu vận chuyển đường Bệnh viện Quân y 175 duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên

Theo đó, trước Tết vài ngày, toàn viện đã tổ chức kiểm tra báo động sẵn sàng chiến đấu. Các tổ đội thực hiện diễn tập triển khai lực lượng, vận chuyển trang thiết bị ra vị trí tập kết, rà soát kỹ lưỡng từng dụng cụ, phương tiện, đảm bảo không xảy ra bất kỳ sai sót nào khi có tình huống khẩn cấp.

Riêng tổ cấp cứu vận chuyển đường không duy trì quân số thường trực 12 người, chia thành các kíp luân phiên. Mỗi kíp gồm 4 thành viên trực liên tục 3 ngày, sau đó bàn giao cho kíp tiếp theo. Trong thời gian trực, các thành viên phải có mặt tại bệnh viện hoặc ở vị trí gần nhất để có thể lên đường ngay khi nhận lệnh.

"Đặc thù của lực lượng hồi sức cấp cứu là không có khái niệm nghỉ Tết trọn vẹn. Khi người dân nghỉ ngơi, sum họp thì chúng tôi vẫn làm nhiệm vụ" - BS Ân chia sẻ.

Công tác chuẩn bị chu đáo, tổ chức chặt chẽ cùng tinh thần sẵn sàng cao độ của đội ngũ y bác sĩ là yếu tố then chốt giúp bảo đảm hoạt động cấp cứu bằng trực thăng diễn ra an toàn, kịp thời trong suốt kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Tags

Bệnh viện Quân Y 175

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại