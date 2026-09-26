Lục quân Australia đã tổ chức lễ chia tay các trực thăng trinh sát - tấn công ARH Tiger, trước khi chúng chính thức ngừng hoạt động hôm 30/9.

Lễ chia tay diễn ra trong ngày hội mở cửa Trung đoàn Không quân số 1. Mặc dù thời điểm chính thức diễn ra sự kiện chưa được công bố, nhưng theo ấn phẩm Australian Aviation, nó đã diễn ra vào ngày 24/9.

"Việc hoàn thành các chuyến bay huấn luyện của ARH Tiger là một sự kiện quan trọng đối với Trung đoàn Không quân số 1. Đồng thời mở ra giai đoạn mới - chúng ta tiếp tục triển khai đến Townsville và tăng cường sức mạnh trực thăng tấn công của Australia bằng AH-64E Apache", Tư lệnh Không quân Lục quân - Thiếu tướng David Gaffner cho biết.

ARH Tiger được phát triển dựa trên trực thăng Eurocopter Tiger HAP của Pháp, trang bị pháo Giat 30-781 cỡ 30mm ở mũi, kính ngắm trên nóc buồng lái và khả năng gắn các cụm tên lửa dưới cánh, nhưng được bổ sung thêm khả năng chống tăng - Australia đã tích hợp tên lửa AGM-114 Hellfire của Mỹ.

Quốc gia này đã chọn trực thăng Eurocopter Tiger để đáp ứng các yêu cầu của Dự án AIR 87, ký hợp đồng chính thức vào ngày 14/8/2001, trị giá 1,1 tỷ AUD (theo giá năm 2001) để mua sắm máy bay và hợp đồng hỗ trợ trọn vòng đời trị giá 397 triệu AUD (theo giá năm 2001).

Công ty con của Eurocopter là Australian Aerospace đã thành lập một cơ sở sản xuất địa phương để lắp ráp máy bay trực thăng và sản xuất các bộ phận cho toàn bộ chương trình, 4 chiếc đầu tiên được sản xuất tại châu Âu; 18 chiếc còn lại lắp ráp tại Brisbane, bắt đầu từ tháng 4/2003.

Năm 2016, Văn phòng Kiểm toán Quốc gia Australia (ANAO) đã tiến hành một cuộc kiểm toán toàn diện chương trình mua sắm, phát hiện ra nhiều vấn đề liên quan đến cả việc cung cấp trực thăng và hoạt động vận hành sau đó.

Trước những vấn đề về việc duy trì khả năng sẵn sàng kỹ thuật của phi đội trực thăng và chi phí vận hành cao hơn dự kiến, Australia bắt đầu tìm kiếm sự thay thế.

Trực thăng Tiger thuộc Trung đoàn Không quân số 1.

Vào tháng 1/2021, Bộ trưởng Quốc phòng Australia lúc bấy giờ - bà Linda Reynolds tuyên bố nước này sẽ mua trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ trong một cuộc đấu thầu.

Tháng 6/2021, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt khả năng bán trực thăng tấn công AH-64E Apache, Lục quân Australia đã nhận được những chiếc đầu tiên vào tháng 10/2025. Tổng cộng 29 chiếc dự kiến sẽ được giao vào năm 2029 theo một thỏa thuận trị giá 3,5 tỷ USD.

Thỏa thuận dự kiến bao gồm trực thăng Apache, cũng như 64 động cơ T700-GE-701D (58 động cơ đã lắp đặt và 6 động cơ dự phòng), 29 kính ngắm quang học AN/ASQ-170, thiết bị nhìn đêm cho phi công và các hệ thống khác. Việc giao hàng cũng bao gồm 85 tên lửa chống tăng AGM-114R Hellfire và 2.000 tên lửa dẫn đường APKWS-GS 70mm.

Cuối năm 2025, có thông tin cho rằng Australia đang đánh giá yêu cầu của Ukraine về việc chuyển giao trực thăng tấn công Tiger ARH, nhiều khả năng chúng sẽ được cung cấp cho Ukraine tương tự các xe tăng M1A1 Abrams.