Trúc Anh và Trần Nghĩa sắp công khai hẹn hò?

Liên Hoa |

Hình ảnh chung đôi của Trúc Anh và Trần Nghĩa khiến dân tình không khỏi bàn tán.

Mới đây, mạng xã hội những giờ qua bất ngờ rôm rả bàn tán khi Trúc Anh và Trần Nghĩa đồng loạt có động thái khiến netizen không thể ngồi yên. Cặp đôi từng gây thương nhớ với Mắt Biếc nay tiếp tục khiến dân tình xôn xao với loạt khoảnh khắc đời thường đầy hint.

Cụ thể, cả Trúc Anh và Trần Nghĩa đều đăng tải hình ảnh cùng check-in tại một nhà hàng, ngồi đối diện nhau trong không gian ấm cúng. Trong ảnh, cả hai cùng nâng ly, tận hưởng bữa tối khá riêng tư. Điều khiến dân mạng chú ý không chỉ là khung hình trùng khớp mà còn nằm ở phần caption đi kèm.

Trần Nghĩa viết ngắn gọn: "Anh bảo rồi mà" kèm theo biểu cảm ẩn ý. Trong khi đó, Trúc Anh lại đáp lại bằng dòng trạng thái: "Biết vậy hồi xưa" cùng một emoji mang màu sắc tiếc nuối. Hai caption tưởng chừng rời rạc nhưng khi đặt cạnh nhau lại tạo nên cảm giác như một cuộc đối thoại qua lại, càng khiến nghi vấn hẹn hò bị đẩy lên cao.

Trúc Anh và Trần Nghĩa tung hint đáng ngờ khiến cư dân mạng rôm rả "đẩy thuyền"

Ngay dưới phần bình luận, cư dân mạng lập tức “đẩy thuyền” không ngừng. Nhiều ý kiến cho rằng cả hai quá đẹp đôi, từ ngoại hình đến thần thái đều mang vibe nhẹ nhàng, đúng chất cặp đôi thanh xuân. Không ít người còn nhắc lại Mắt Biếc - bộ phim từng đưa tên tuổi Trúc Anh và Trần Nghĩa đến gần hơn với khán giả.

Việc từng có chemistry sẵn trên màn ảnh khiến mọi tương tác đời thường của cả hai đều dễ dàng trở thành tâm điểm. Đặc biệt thời gian gần đây, Trúc Anh và Trần Nghĩa liên tục xuất hiện với những khoảnh khắc chung, càng làm dấy lên nghi vấn về một mối quan hệ đặc biệt ngoài đời.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào về tin đồn tình cảm. Dẫu vậy, chỉ với một bữa tối cùng loạt caption đáng ngờ, Trúc Anh và Trần Nghĩa vẫn đủ khiến cộng đồng mạng một lần nữa lụy tim và tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi Mắt Biếc.

Cư dân mạng tích cực "đẩy thuyền" cặp đôi Mắt Biếc

Không chỉ khiến dân mạng "rụng tim" với loạt hint mới đây, Trúc Anh và Trần Nghĩa vốn đã là cặp đôi quen mặt với khán giả từ bộ phim điện ảnh Mắt Biếc. Trong phim, cả hai vào vai Hà Lan và Ngạn – một chuyện tình thanh xuân đầy day dứt nhưng cũng không kém phần ngọt ngào. Những ánh nhìn, cử chỉ và tương tác tự nhiên giữa hai nhân vật đã tạo nên chemistry rõ nét, trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau hiệu ứng của Mắt Biếc, Trúc Anh và Trần Nghĩa chưa có dịp tái hợp trong bất kỳ dự án phim nào khác, điều này từng khiến không ít khán giả tiếc nuối. Dẫu vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết ngoài đời, thỉnh thoảng xuất hiện cùng nhau trong một vài sự kiện hoặc tương tác trên mạng xã hội.

Về sự nghiệp, mỗi người đều có hướng đi riêng sau ánh hào quang của Mắt Biếc. Trúc Anh có giai đoạn hoạt động trầm lắng hơn, ít xuất hiện trước công chúng, trong khi Trần Nghĩa vẫn duy trì sự hiện diện qua các dự án phim truyền hình và điện ảnh, tiếp tục theo đuổi hình tượng diễn viên thực lực.

Trần Nghĩa và Trúc Anh từng là cặp đôi màn ảnh gây thương nhớ với khán giả yêu thích Mắt Biếc

Ảnh: FBNV

