Trúc Anh nặng 82 kg

Ngày 21/3, Trúc Anh tiếp tục chia sẻ tình hình sức khỏe, cân nặng sau thời gian trầm cảm. Nữ diễn viên cho biết thời điểm trước, trong và sau Tết Ất Tỵ, cân nặng của cô luôn trên 80 kg, có lúc gần 82 kg.

"Lúc đó tôi sốc nên không ghi lại hình ảnh. Tôi bắt đầu ăn chế độ ngày 6/3, và đạt được kết quả hiện tại là 72,8 kg. Cảm ơn các bạn luôn bên cạnh, không ngại vất vả và tận tâm trong công việc. Đó là hành trình dài nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực", Trúc Anh chia sẻ.

Dưới phần bình luận, "Ngạn" Trần Nghĩa thể hiện sự ủng hộ "Hà Lan" Trúc Anh: "Luôn ở bên cạnh em nhé, cố lên".

Trúc Anh tương tác với bạn diễn, yêu cầu Trần Nghĩa "chờ em đến 40 tuổi", gợi khán giả nhớ lại kỷ niệm bộ phim Mắt biếc .

Trúc Anh khoe giảm 10 kg so với lúc trước Tết.

Từ đầu năm, Trúc Anh thường xuyên đăng ảnh cập nhật cuộc sống, ngoại hình khác xa thời đóng Mắt biếc . Nữ diễn viên cho biết cô tăng cân do trầm cảm, phải ở ẩn.

Sau nhiều lần bị đồn sinh con, Trúc Anh nói "nếu có tôi sẽ không khai, không có gì phải giấu chuyện đó". Nữ diễn viên cũng giải thích cô không xuất hiện ở nhiều sự kiện, không hoạt động trên mạng xã hội vì trải qua nhiều nỗi sợ.

"Tôi không mong điều này xảy ra với ai, chỉ khi trải qua mới biết sự đáng sợ đó. Tôi sợ xã hội và không muốn gặp ai. Tôi không thể giải thích tình trạng của mình, vẫn phải cười nói. Khi về nhà, dù gồng người tôi vẫn khóc nức nở. Chỉ những ai trải qua trầm cảm mới biết", nữ diễn viên giải thích.

"Hà Lan" của Mắt biếc còn chia sẻ cô bị rối loạn cảm xúc, trầm cảm ở mức độ trung bình và phải điều trị theo đơn thuốc của bác sĩ. Theo Trúc Anh, cô đối diện nhiều vấn đề nghiêm trọng do tăng cân mất kiểm soát như rạn da, rụng tóc, mụn…

“Hành trình này gian nan, vất vả, đôi khi tôi chỉ muốn bỏ cuộc. Tôi không dám từ bỏ, cố gắng hết sức vì tình yêu đời này không cho phép. Tôi bị rạn da do tăng cân đột ngột, rụng tóc. Tôi phải cắt tóc ngắn để tóc mọc lại, chấp nhận sự thật mình bị bệnh", Trúc Anh chia sẻ.

Trúc Anh nhiều năm liền gặp vấn đề cân nặng và bị miệt thị ngoại hình. Năm 2022, cô bị đồn mang thai do tăng 8 kg. Nữ diễn viên lúc đó đáp trả, lý do tăng cân mất kiểm soát do dùng thuốc điều trị gai cột sống , thoái hóa khớp.

Trước khi đối mặt vấn đề tăng cân mất kiểm soát, Trúc Anh được khán giả gọi là nàng thơ của Victor Vũ sau bộ phim Mắt biếc . Vai diễn Hà Lan giúp cô được kỳ vọng trở thành lớp diễn viên triển vọng sau Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn...