Trúc Anh (Mắt Biếc) đã thay đổi

Sau thành công vang dội của Mắt Biếc, Trúc Anh từng được xem là ngọc nữ thế hệ mới của màn ảnh Việt. Gương mặt trong trẻo, ánh mắt buồn đặc trưng cùng vai Hà Lan giúp cô vụt sáng chỉ sau một đêm. Thế nhưng, khi đang ở thời điểm hot nhất, nữ diễn viên bất ngờ rút lui khỏi MXH lẫn các hoạt động nghệ thuật từ năm 2022.

Đầu năm 2025, cô nàng gây sốc với ngoại hình phát tướng, khác xa với hình tượng thanh thuần ngày trước. Chia sẻ sau thời gian im ắng, Trúc Anh thừa nhận cô đã trải qua khủng hoảng tâm lý kéo dài. Việc ăn uống mất kiểm soát trở thành cách để cô khỏa lấp cảm xúc tiêu cực, khiến cân nặng tăng vọt lên 82kg, tức tăng gần 30kg so với thời điểm trước đó chỉ khoảng 53-54kg. Bắt đầu từ tháng 3 cùng năm, Trúc Anh bắt tay vào chế độ giảm cân khoa học và đã có những thay đổi tích cực.

Sau khoảng thời gian im ắng, dân mạng gần đây đổ dồn sự chú ý vào hình ảnh mới nhất của Trúc Anh trong bộ áo cử nhân. Có thể thấy, nữ diễn viên đã nỗ lực cải thiện vóc dáng, cân nặng giảm rõ rệt. Gương mặt dù vẫn còn chút phúng phính nhưng các đường nét đã hiện rõ, hài hoà và thanh tú hơn. Body của Trúc Anh trở nên thanh thoát và vào form hơn. Thần thái cũng có phần rạng rỡ, tự tin hơn khi xuất hiện trước ống kính. Cô ghi điểm nhờ vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính, phần nào gợi nhớ đến Hà Lan năm nào nhưng trưởng thành và đằm thắm hơn.

Trúc Anh xinh xắn, thanh thoát trong bộ áo cử nhân

Sự trở lại này nhanh chóng nhận được nhiều phản ứng tích cực từ khán giả. Không ít người để lại bình luận động viên, khen ngợi tinh thần nỗ lực của nữ diễn viên. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng hành trình lấy lại vóc dáng của Trúc Anh nên được nhìn nhận như một quãng đường dài hơi, thay vì đặt áp lực phải về dáng thần tốc. Dẫu vậy, điều khiến công chúng quan tâm hơn cả không chỉ là cân nặng hay ngoại hình, mà là năng lượng tích cực cô đang dần tìm lại.

Trúc Anh hiện giờ ngày càng trổ nét nhờ giảm cân lành mạnh