Trưa 19/1: Giá vàng nhẫn, vàng miếng tăng hơn 2 triệu đồng, chạm mốc 165 triệu đồng/lượng

Tại thời điểm khảo sát, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như Bảo Tín Minh Châu, PNJ, SJC và DOJI đã tăng thêm khoảng 2,2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng, đưa giá bán ra lên quanh vùng 165 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào phổ biến ở mức khoảng 163 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng mạnh, trung bình từ 1,7 – 2,5 triệu đồng/lượng tại hầu hết các thương hiệu.

Cụ thể, Bảo Tín Mạnh Hải điều chỉnh giá vàng nhẫn Kim Gia Bảo tăng thêm 2,2 triệu đồng/lượng, hiện niêm yết ở mức 162 – 165 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Giá vàng niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay.

Tại PNJ và DOJI, giá vàng nhẫn cùng được niêm yết ở mức 160 – 163 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 2 triệu đồng/lượng so với đầu phiên.

Trong khi đó, Công ty SJC nâng giá vàng nhẫn lên mức 159,7 – 162,2 triệu đồng/lượng, ghi nhận mức tăng mạnh nhất thị trường, khoảng 2,5 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 161,5 – 164,5 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 1,7 triệu đồng/lượng.

--

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng tại TP.HCM đồng loạt niêm yết giá vàng nhẫn và vàng miếng ở mức 161,8 – 162,8 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với phiên giao dịch trước, giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, trong khi giá bán ra được giữ nguyên.

Cùng thời điểm khảo sát, giá vàng nhẫn, vàng miếng tại một doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Công ty SJC, PNJ, DOJI vẫn giữ nguyên so với mức đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng miếng hiện được niêm yết quanh mức 160,8 – 162,8 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 159,8 – 162,8 triệu đồng/lượng. Công ty SJC giữ giá vàng nhẫn ở mức 157,2 – 159,7 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI và PNJ đồng loạt niêm yết quanh mức 158 – 161 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tăng mạnh lên 4.668 USD/ounce, cao hơn 72 USD/ounce so với mức đóng cửa phiên trước. Đà tăng của kim loại quý được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng, trong bối cảnh những bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Diễn biến này khiến dòng tiền quay trở lại với vàng sau giai đoạn đứng ngoài quan sát.

Bên cạnh đó, đồng USD suy yếu trong những phiên gần đây cũng góp phần hỗ trợ giá vàng, khi kim loại quý trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Đồng thời, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và một số ngân hàng trung ương lớn sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ, hạ lãi suất trong thời gian tới, đã làm giảm chi phí cơ hội nắm giữ vàng – tài sản không sinh lãi.

Ngoài ra, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư lớn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ giá vàng. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đẩy mạnh đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD, lực cầu mang tính dài hạn này được xem là yếu tố nền tảng giúp giá vàng duy trì xu hướng tăng mạnh trong thời gian qua.

Dự báo về giá vàng trong thời gian tới, ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định đà tăng của giá vàng vẫn đang được hỗ trợ bởi dòng tiền của những nhà đầu tư trước đó đứng ngoài thị trường. Theo ông, các yếu tố nền tảng như nợ công toàn cầu ở mức cao, bất ổn kinh tế – địa chính trị và sự suy yếu niềm tin vào tiền pháp định vẫn chưa thay đổi, qua đó tiếp tục củng cố xu hướng tăng dài hạn của vàng.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch Asset Strategies International, căng thẳng địa chính trị có phần hạ nhiệt tạm thời khiến giá vàng điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên đà giảm này nhanh chóng bị xóa bỏ. Việc đồng USD suy yếu trong khi vàng vẫn duy trì sức mạnh cho thấy xu hướng tăng vẫn đang chi phối thị trường.

Ở góc nhìn thận trọng hơn, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo giá kim loại quý có thể điều chỉnh trong ngắn hạn, chủ yếu do hoạt động chốt lời ở bạc. Tuy nhiên, đây không phải là sự đảo chiều xu hướng mà chỉ là giai đoạn “tạm nghỉ”, đặc biệt khi tỷ lệ vàng/bạc đã giảm sâu so với mức trung bình dài hạn, có thể kích hoạt dòng tiền quay trở lại với vàng.