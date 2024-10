Trụ sở đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản bị tấn công

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h sáng 19/10 (theo giờ địa phương), một người đàn ông đã lái xe ô tô tới trước trụ sở đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản và ném khoảng 5 quả bom xăng về phía trụ sở của đảng này. Ngay sau đó, nghi phạm tiếp tục lái xe hướng đến phía Văn phòng Thủ tướng - cách hiện trường khoảng 500m, đâm vào hàng rào chắn phía trước Văn phòng Thủ tướng rồi định ném vật gì đó (dường như bom xăng) nhưng đã bị lực lượng cảnh sát kịp thời ngăn chặn và bắt giữ tại chỗ.

Hiện trường vụ tấn công vào trụ sở đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản - Ảnh: NHK

Rất may, vụ tấn công này không có ai bị thương vong, nhưng một chiếc xe của lực lượng cảnh sát chống bạo động đã bị ném trúng và bốc cháy, dù sau đó nhanh chóng được dập tắt. Qua công tác kiểm tra tại hiện trường, cơ quan điều tra tiếp tục phát hiện có thêm khoảng 10 thùng nhựa và một số hỗn hợp gây cháy nổ (bom Molotov) chưa sử dụng bên trong thùng xe ô tô mà nghi phạm sử dụng. Hiện nay, cơ quan Cảnh sát Tokyo đang tiến hành điều tra chi tiết về động cơ và các vấn đề liên quan của vụ việc.

Theo các nguồn tin của cơ quan điều tra, nghi phạm thực hiện vụ tấn công này là Atsunobu Usuda (49 tuổi), sống tại thành phố Kawaguchi, tỉnh Saitama.

Rất đông lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra chi tiết vụ việc - Ảnh: NHK

Vụ tấn công vào trụ sở đảng Dân chủ Tự do xảy ra trong bối cảnh Nhật Bản đang chuẩn bị bước vào cuộc tổng tuyển cử lần thứ 50, sẽ diễn ra vào ngày 27/10 sắp tới, khi đảng cầm quyền của tân Thủ tướng Shigeru Ishiba được dự báo có nhiều lợi thế để giành chiến thắng trước các đảng đối lập.

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký đảng Dân chủ Tự do - ông Hiroshi Moriyama, nhấn mạnh: Mặc dù hiện chưa rõ động cơ gây án của nghi phạm, nhưng đất nước Nhật Bản đang đứng trước một cuộc bầu cử lớn - vốn là nền tảng của nền dân chủ. Vì vậy, những hành vi bạo lực là vô cùng đáng bị lên án. Đảng Dân chủ Tự do kiên quyết không nhượng bộ bạo lực, đồng thời sẽ tiến hành chiến dịch bầu cử theo đúng kế hoạch, thực hiện các biện pháp triệt để để đảm bảo an toàn trong tất cả các hoạt động.

Trong khi đó, người dân ở Tokyo cũng thể hiện sự bất bình đối với cuộc tấn công này. Một người phụ nữ khoảng 60 tuổi sống gần trụ sở đảng Dân chủ Tự do cho biết: Bà đã nghe thấy tiếng xe cứu hỏa ầm ĩ từ sáng sớm, nhưng rất ngạc nhiên và bị sốc khi biết xảy ra vụ tấn công bằng bom xăng.

Một người đàn ông khoảng 50 tuổi làm việc gần trụ sở đảng Dân chủ Tự do cũng chia sẻ, ông cảm thấy rất sợ hãi khi biết thông tin về vụ tấn công, đồng thời nhấn mạnh “bạo lực là không thể chấp nhận được” và cần phải lên án nghiêm khắc.