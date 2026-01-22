Trụ cột U23 Việt Nam đối mặt án phạt bổ sung, có thể bị cấm thi đấu trận gặp Malaysia

Với tấm thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua U23 Trung Quốc, trung vệ Phạm Lý Đức chắc chắn bị treo giò ở trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026, nơi U23 Việt Nam đối đầu U23 Hàn Quốc (22h00 ngày 23/1).

Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2003 đang đối mặt với nguy cơ nhận thêm án phạt bổ sung từ LĐBĐ châu Á. Với hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương, Lý Đức có thể bị treo giò 2-3 trận.

Lý Đức có thể bị treo giò 2-3 trận vì tấm thẻ đỏ trong trận bán kết U23 châu Á 2026

Vấn đề nảy sinh khi giải U23 châu Á 2026 cũng là giải đấu cuối cùng của Lý Đức ở cấp độ U23. Theo quy định, phần còn lại trong án treo giò sẽ được áp dụng cho những giải đấu ở cấp độ ĐTQG. Như vậy, nếu bị tăng số trận treo giò, Lý Đức sẽ không thể ra sân ở trận đấu chính thức tiếp theo của đội tuyển Việt Nam, cũng chính là trận gặp Malaysia thuộc vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 3/2026.

Tấm thẻ đỏ cũng như án phạt là một bài học lớn dành cho Lý Đức. Chỉ cần một giây thiếu bình tĩnh và hành động bột phát, cầu thủ vừa khiến cá nhân mình cũng như đội bóng chịu thiệt, đồng thời để lại hình ảnh không đẹp trong mắt người hâm mộ.