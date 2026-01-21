Đằng sau trận thua nghiệt ngã, U23 Việt Nam đã đặt thêm nền móng cho giấc mơ World Cup

Không thể phủ nhận, tỉ số thua 0-3 trước U23 Trung Quốc mang tới nỗi thất vọng cho người hâm mộ cũng như chính bản thân các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhưng ở một góc nhìn khác, đó là thất bại đến ở vòng BÁN KẾT một giải đấu cấp châu lục.

Suốt chiều dài lịch sử bóng đá Việt Nam, khi tham dự các giải đấu tầm cỡ châu Á, thông thường việc vượt qua vòng bảng đã được coi là thành công. Ở cấp ĐTQG, thành tích tốt nhất của các ĐTQG nam và nữ đều là vòng tứ kết Asian Cup.

U23 Việt Nam lần thứ hai trong lịch sử vào đến bán kết U23 châu Á

Cấp độ trẻ, tính đến trước giải U23 châu Á 2026, chỉ có 3 lần các đội tuyển Việt Nam góp mặt tại vòng bán kết. Đó là U16 Việt Nam năm 2000 (hạng tư chung cuộc), U19 Việt Nam năm 2016 (đồng hạng ba) và U23 Việt Nam năm 2018 (á quân).

Chính vì thế, việc thầy trò HLV Kim Sang-sik góp mặt trong top 4 giải U23 châu Á 2026 xứng đáng được coi là một thành công lớn. Sẽ là vô cùng bất công nếu như phủ định hành trình của U23 Việt Nam chỉ bởi những cảm xúc nhất thời sau 1 trận thua. Và đó mới là trận thua đầu tiên của ông Kim trong chuỗi 16 trận dẫn dắt U23 Việt Nam trải dài qua 4 giải đấu chính thức.

Những giải đấu bóng đá trẻ tầm cỡ châu lục là bước chuẩn bị không thể lý tưởng hơn cho các cầu thủ bước lên sẵn sàng đảm nhận trọng trách ở cấp ĐTQG.

Trong giai đoạn thành công của HLV Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam, 2 lứa cầu thủ thuộc đội U19/U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 và U23 Việt Nam “kỳ tích Thường Châu” cung cấp rất nhiều cái tên đóng vai trò quan trọng.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã đạt bước tiến lịch sử trên hành trình theo đuổi giấc mơ World Cup. Đoàn quân áo đỏ lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 và còn có được những điểm số cũng như trận thắng đầu tiên.

Thành công ở các giải trẻ là nền tảng để tăng cường sức cạnh tranh cho ĐTQG

Uzbekistan – đối thủ từng đánh bại thầy Park ở trận chung kết U23 châu Á 2018 – còn tiến xa hơn thế khi giành vé tham dự VCK World Cup 2026.

Khi gặp nhau tại Thường Châu năm 2018, U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đều có lần đầu tiên vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết, bán kết và còn mặt tại chung kết U23 châu Á.

Sau trận đấu đó, bóng đá Uzbekistan đã có bước đột phá mạnh mẽ. Họ có thêm 3 lần liên tiếp lọt vào bán kết U23 châu Á các năm 2020, 2022 và 2024, trong đó có 2 lần giành ngôi á quân.

Thành công trong các giải đấu trẻ là nền móng đưa đội tuyển Uzbekistan bay xa. Abdukodir Khusanov – hậu vệ năm 2024 từng chạm trán U23 Việt Nam tại U23 châu Á – hiện đang khoác áo Man City.

Khusanov từng đối đầu U23 Việt Nam

Hành trình đến World Cup của bóng đá Uzbekistan mang tới nhiều gợi ý cho bóng đá Việt Nam. Chưa thể bùng nổ như U23 Uzbekistan, nhưng U23 Việt Nam cũng đã có 3 lần liên tiếp lọt vào ít nhất vòng tứ kết tại giải U23 châu Á (2022, 2024 và 2026).

Nhiều cầu thủ thuộc độ tuổi U23 hiện tại đang cho thấy tiềm năng cho cấp ĐTQG. Khi vòng loại World Cup 2030 bắt đầu vào nửa cuối năm 2027, sẽ có những người đóng vai trò chủ chốt trong đội hình đội tuyển Việt Nam. Mỗi giải đấu trẻ thành công, bóng đá Việt Nam lại đặt thêm những nền móng cho giấc mơ World Cup.