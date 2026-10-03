Trụ cột hàng công phải ngồi xe lăn, tuyển Malaysia nhận liền 2 tin dữ trước ngày đấu Việt Nam

Đội tuyển Malaysia thiệt quân trước ngày chạm trán tuyển Việt Nam.

Những hình ảnh mới nhất do truyền thông Malaysia đăng tải cho thấy tiền đạo Faisal Halim đang phải di chuyển bằng xe lăn. Chân sút 28 tuổi đã ra sân ở 2 trận đầu tiên cho đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup 2026 nhưng vắng mặt trong trận gần nhất gặp Singapore.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, Faisal Halim gặp vấn đề ở chân phải và hiện đang được bó cố định. Với tình trạng hiện tại, tiền đạo từng giành giải Bàn thắng đẹp nhất Asian Cup 2023 chắc chắn vắng mặt trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Faisal Halim phải ngồi xe lăn

Bên cạnh Faisal Halim, đội tuyển Malaysia cũng thiếu vắng đội trưởng Dion Cools ở trận đấu gặp tuyển Việt Nam. HLV Tan Cheng Hoe tiết lộ, hậu vệ đang chơi bóng tại Nhật Bản vừa xin rút lui khỏi đội tuyển vì chuyện gia đình.

Dion Cools (số 21) rút lui trước thềm trận tranh hạng ba

Tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Malaysia thi đấu ấn tượng với thành tích bất bại và ghi tới 9 bàn thắng. Nhưng lực lượng tổn thất cùng việc nhiều vị trí phải cày ải với cường độ cao khiến truyền thông Malaysia bày tỏ sự lo ngại trước thềm trận đấu cuối cùng.

Trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10.