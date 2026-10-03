U23 Trung Quốc làm nên lịch sử tại Asiad 2026

U23 Trung Quốc đạt tới cột mốc lịch sử.

Tại trận tranh hạng ba môn bóng đá nam Asiad 2026, U23 Trung Quốc đã vượt qua U23 Uzbekistan để giành được tấm HCĐ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Trung Quốc có được huy chương ở Asiad.

Trận trạnh hạng ba diễn ra sôi động ngay từ những phút đầu tiên, U23 Trung Quốc vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ bàn thắng của Hu Hetao. Trước khi hiệp một kết thúc, Bakhromov lập công gỡ hòa 1-1 cho U23 Uzbekistan.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) giành HCĐ bóng đá nam Asiad 2026

Đầu hiệp hai, Wang Yudong tái lập thế dẫn bàn cho U23 Trung Quốc. Nhưng một lần nữa, đội bóng xứ tỷ dân không thể duy trì được lợi thế. Phút 90, Shodiboev ghi bàn gỡ hòa 2-2. Kết quả này buộc 2 đội phải phân định thắng thua bằng loạt đá luân lưu 11m.

U23 Uzbekistan thêm một lần tỏ ra kém duyên trên chấm 11m khi để thua với tỉ số 3-4. Các chân sút đến từ Trung Á đá hỏng 2/5 quả luân lưu. Trong khi đó, U23 Trung Quốc thành công 4/5 loạt đá.

Chiến thắng này giúp U23 Trung Quốc giành HCĐ môn bóng đá nam Asiad 2026. Tấm huy chương nối tiếp chuỗi thành công của lứa cầu thủ U23 xứ tỷ dân sau ngôi á quân U23 châu Á 2026.