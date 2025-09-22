Trụ cổng trường đổ sập, 2 anh em ruột chết thương tâm

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào chiều tối 19/9, ở khu vực cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười (xã Sơn Lương, tỉnh Lào Cai).

Khoảng 18h20, hai cháu B.P.L (8 tuổi) và em trai B.P.T (5 tuổi), cùng trú tại thôn Nậm Mười, ra khu vực cổng trường chơi.

Trong lúc nô đùa, cả hai trèo lên cánh cổng sắt. Bất ngờ, một bên trụ cổng mất thăng bằng và đổ sập, đè trúng hai cháu nhỏ. Hậu quả, một cháu tử vong tại chỗ, cháu còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Cổng trường PTDTBT THCS Nậm Mười. (Ảnh: Đ.X.)

Ngay sau tai nạn, chính quyền xã Sơn Lương đã có mặt, phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 50 triệu đồng để gia đình có kinh phí mai táng. Số tiền được trích từ nguồn quỹ Ban Vận động cứu trợ tỉnh Lào Cai.

Nguyên nhân sự việc đang được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.