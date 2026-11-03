Trọng Tấn, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng cùng dàn nghệ sĩ tham gia Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Chiều 2/11, tại Hà Nội diễn ra họp báo thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026). Các chương trình sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 15/11 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa của Thủ đô.

Chuỗi hoạt động do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng một số đơn vị phối hợp thực hiện.

Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, là trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam. Trong lịch sử, nơi đây giữ vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài, đồng thời là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nói.

Phát biểu tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - ông Phạm Xuân Tài khẳng định, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và những chính sách phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài:

"Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của chuỗi hoạt động kỷ niệm: trân trọng di sản quá khứ, phát huy giá trị trong hiện tại và khơi dậy khát vọng phát triển trong tương lai", Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài nói.

Trong khuôn khổ kỷ niệm 950 năm, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học nhằm giới thiệu những giá trị của nền Quốc học Việt Nam.

Cụ thể, từ ngày 5 đến 12/11, khách tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thể tham gia trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức", tìm hiểu lịch sử Quốc Tử Giám thông qua các nhiệm vụ và hoạt động tương tác tại di tích. Cùng thời gian này, hoạt động check-in "Gặp gỡ hiền tài" tái hiện một số không gian học tập, khoa cử xưa, giúp khách tham quan trải nghiệm hình ảnh sĩ tử, nhà khoa bảng.

Văn Miếu Quốc Tử Giám thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến thăm quan.

Các hoạt động khác gồm trưng bày "Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây" tại Văn Miếu Sơn Tây ngày 7/11; chương trình nghệ thuật "950 năm Quốc Tử Giám – Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài" tại Hồ Văn ngày 8/11; triển lãm "Tổ nghề và nhà nho nước Việt" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày 9/11.

Ngày 10 và 11/11, hai triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long" tại khu vực đền Bà Kiệu và "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám sẽ lần lượt được khai mạc. Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước" diễn ra ngày 12/11 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội.

Một hoạt động đáng chú ý khác là chương trình "Ánh sao Khuê Minh Triết", tổ chức ngày 13/11 tại Hồ Văn và khu Nội tự Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn Minh Triết, tượng trưng cho hành trình hình thành, phát triển và trao truyền các giá trị đạo học Việt Nam trong suốt 950 năm.

Ngày 15/11, chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" sẽ khép lại chuỗi hoạt động. Chương trình hướng tới học sinh, sinh viên và công chúng trẻ, kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, công nghệ trình diễn và hình thức tương tác.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang.

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ

Sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam", diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái Học, Di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với các tiết mục nghệ thuật, tái hiện lịch sử hình thành và phát triển của nền Quốc học Việt Nam.

Chương trình do Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo dàn dựng, sử dụng các loại hình ca, múa, nhạc, sáng tác mới, mashup và hình ảnh tư liệu. Các công nghệ như 3D Mapping, laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật cũng được sử dụng trong phần trình diễn.

Nội dung nghệ thuật được chia thành hai chương. Chương I mang tên "Mạch nguồn đạo học", tái hiện quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám, quá trình mở mang giáo dục, đào tạo nhân tài và những giá trị đạo lý được vun đắp qua các thế hệ. Chương II "Hiền tài là nguyên khí quốc gia" đề cập vai trò của tri thức, nhân tài đối với sự phát triển đất nước trong thời đại mới, đồng thời nhấn mạnh khát vọng học tập, đổi mới và cống hiến của thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại họp báo, Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, ông không xem đạo học là những trang sử nằm lại trong quá khứ mà là dòng chảy tri thức được bồi đắp suốt 950 năm, kết nối cội nguồn văn hiến với sự phát triển của dân tộc.

Thông điệp xuyên suốt chương trình được ông khái quát: "Đạo học là cội rễ của nhân cách; Tri thức là đôi cánh đưa đất nước vươn mình".

Sân khấu chương trình "Tinh hoa đạo học".

Về việc ứng dụng công nghệ trình diễn, Phạm Hoàng Giang cho biết ê-kíp không đặt mục tiêu sử dụng công nghệ để tạo hiệu ứng thị giác đơn thuần mà xem đây là phương thức hỗ trợ kể câu chuyện lịch sử. Đạo diễn cho biết ông muốn tận dụng không gian và kiến trúc sẵn có của Văn Miếu – Quốc Tử Giám, không làm phá vỡ vẻ trầm mặc của di tích.

"Với quan điểm của tôi, tôi không lấy công nghệ làm điểm nhấn, tôi sử dụng công nghệ chỉ là một phương thức sân khấu trong cách dàn dựng mang tính bổ trợ cho toàn bộ nội dung, thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm", ông nói.

Theo Tổng đạo diễn, chương trình kéo dài 80 phút, gồm 40 phút phần lễ và 40 phút dành cho nội dung nghệ thuật. Phần trình diễn tập trung thể hiện hành trình tri thức được chuyển hóa thành sức mạnh văn hóa dân tộc, đồng thời nhấn mạnh sự tiếp nối khát vọng và trách nhiệm giữa các thế hệ.

Lễ kỷ niệm có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương cùng các tốp ca nam nữ. Các đơn vị tham gia còn có Nhà hát Chèo Hà Nội, Đoàn Múa HT, Câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ, Câu lạc bộ StarLab và học sinh, sinh viên Hà Nội.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội hướng tới tôn vinh lịch sử 950 năm Quốc Tử Giám, đồng thời giới thiệu những giá trị của truyền thống hiếu học, coi trọng tri thức và trọng dụng nhân tài trong đời sống đương đại.