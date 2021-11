Dân mạng đòi công lý cho Henderson

Sự cố xảy ra ở phút thứ 8 của trận West Ham vs Liverpool. Salah đánh gót cho Henderson băng xuống. Cresswell bên phía West Ham phi thân lấy bóng, chân vung cao lên phía đầu gối của Henderson. Đội trưởng Liverpool hét lên đau đớn. Các bác sĩ phải vào sân chăm sóc cho tiền vệ này.

Bất chấp Henderson có vẻ rất đau, trọng tài Craig Pawson không rút thẻ cho Cresswell, thậm chí không cho Liverpool hưởng quả đá phạt. VAR vào cuộc xem xét vụ việc nhưng cuối cùng Cresswell bình an vô sự.

Trọng tài Stuart Attwell, người phụ trách xem xét các tình tiết trong trận đấu, cho biết VAR không can thiệp và lật ngược quyết định của trọng tài Pawson vì có lý do của họ. Trong phát biểu với Sky Sport, Attwell nói: "Không có lực, cường độ cần thiết hoặc tác động rõ ràng từ Cresswell". Do đó, VAR đồng tình với quyết định của trọng tài chính.

Pha vào của Cresswell với Henderson

HLV Klopp nói về tình huống Jordan Henderson bị phạm lỗi trước vòng cấm West Ham. "Cresswell có pha phạm lỗi liều lĩnh với Henderson. Do đó, Cresswell phải kiểm soát cơ thể của mình. Hai tình huống kể trên có thể là bước ngoặt nhưng West Ham không chịu ảnh hưởng và họ giành chiến thắng".



HLV người Đức cũng cảm thấy bàn thắng của Ogbonna phải bị tước bỏ. "Các bàn thắng và một số tình huống phải đi theo hướng khác. Bàn đầu tiên của West Ham là một pha phạm lỗi với thủ môn. Cánh tay Ogbonna đập vào tay Alisson nên làm sao cậu ấy bắt dính bóng được. Alisson có thể làm gì trong tình huống này? Đó là lý do tại sao thủ môn được bảo vệ".

"Mọi người sẽ nói tôi bao biện nhưng tôi đang rất bình tĩnh. Bạn cần những quyết định bình thường từ trọng tài và ông ấy không làm vậy. Chúng tôi đã thấy tất cả, Alisson muốn bắt bóng, Angelo Ogbonna đập vào cánh tay của Alisson, đó là lý do tại sao Alisson lại đưa bóng đi vào khung thành".