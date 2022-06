Tối ngày 12/6, U23 Việt Nam vừa có màn so tài với U23 Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022. HLV Gong Oh Kyun đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều, U23 Việt Nam đã phải chấp nhận dừng bước ở tứ kết.

Bên cạnh 2 bàn thắng của phía Ả Rập Xê Út, trận đấu còn có những tranh cãi về vấn đề trọng tài. Theo sự phân công của LĐBĐ châu Á (AFC), ông Yusuke Araki là người làm nhiệm vụ bắt chính trận tứ kết giữa U23 Việt Nam vs U23 Ả Rập Xê Út.

Trọng tài Yusuke Araki gây ra tranh cãi trong khoảng thời gian 90 phút của trận đấu. Nhiều tình huống mà U23 Việt Nam bị phạm lỗi mà vị vua áo đen người Nhật Bản không thổi phạt cầu thủ phía U23 Ả Rập Xê Út.

Sự phẫn nộ của khán giả tăng lên khi thủ thành Quan Văn Chuẩn phải nhận thẻ đỏ. Trên mạng xã hội, rất nhiều hình ảnh chế để bôi nhọ trọng tài Yusuke Araki đã xuất hiện.

U23 Việt Nam chơi thiếu người khi trọng tài Yusuke Araki rút thẻ đỏ cho Quan Văn Chuẩn

Đồng thời, rất nhiều CĐV đã tràn vào các tài khoản mạng xã hội có tên Yusuke Araki để trút giận. Nhiều khán giả ồ ạt tràn vào "tấn công" các tài khoản giả mạo để thể hiện sự ức chế.



Ngoài ra, tổ trọng tài bao gồm trọng tài biên Nishihashi Isao, Takagi Takumi. Trọng tài VAR là Iida Jumpei, ông Kim Heegon là trợ lý VAR. Trọng tài thứ 4 là ông Kim Woosung (người Hàn Quốc).

U23 Việt Nam dừng bước tại VCK U23 châu Á 2022 với đầy sự tiếc nuối. Mặc dù bị loại nhưng thầy trò HLV Gong Oh Kyun vẫn đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là đội bóng Đông Nam Á duy nhất góp mặt ở tứ kết.

Năm 2019, ông Yusuke Araki từng là trọng tài bàn ở trận đấu giữa Việt Nam vs UAE. Khi đó, thầy trò ông Park Hang Seo có chiến thắng 1-0 trước UAE. Tại VCK U23 châu Á 2022, trọng tài Yusuke Araki bắt chính ở màn so tài giữa U23 Iran vs U23 Qatar.