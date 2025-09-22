Nhóm 16 thiếu niên bị cáo buộc đánh bạn 17 tuổi thương tích 20%

Ngày 22-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 16 thiếu niên về 2 tội danh "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích".

Trong đó, 11 người bị tạm giam, gồm: Phan Văn Tư (2005, phường Nam Đông Hà), Trương Nhật Trung (2008, phường Đông Hà), Nguyễn Đức Nguyên (2008, phường Nam Đông Hà), Nguyễn Nhất Tiến (2008, phường Nam Đông Hà), Đinh Hòa Phát (2005, xã Gio Linh), Lê Minh Vũ (2006, xã Gio Linh), Trịnh Đình Phát (2007, xã Ái Tử), Nguyễn Gia Nhật (2005, phường Nam Đông Hà), Nguyễn Anh Tuấn (2008, phường Đông Hà), Lê Đức Thịnh (2007, phường Nam Đông Hà) và Lương Hoài Quân (2008, phường Đông Hà).

Nhóm 5 người bị cấm đi khỏi nơi cư trú, gồm: Trần Nhật Tân (2008, phường Nam Đông Hà), Lê Hữu Thiên (2007, phường Nam Đông Hà), Trương Quốc Minh (2005, phường Nam Đông Hà), Đoàn Anh Quân (2007, phường Nam Đông Hà) và Nguyễn Mạnh Cường (2005, xã Nam Cửa Việt).

Có 11 đối tượng bị bắt tạm giam, 5 đối tượng cấm đi khỏi nơi cư trú

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Minh Nhật (17 tuổi, trú khu phố Xuân Tiến, xã Cửa Việt) về việc bị hành hung gây thương tích vào ngày 20-5.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tối 19-5, tại xã Gio Linh và phường Đông Hà, nhóm này đã đánh đập và ép buộc Nguyễn Công An Phước (16 tuổi) cùng Nguyễn Mạnh Cường (20 tuổi, đều trú xã Nam Cửa Việt) lên xe máy, chở đi nhiều nơi để tiếp tục hành hung.

Đến rạng sáng 20-5, tại xã Cửa Việt, một số đối tượng trong nhóm đã dùng tay, chân, mũ bảo hiểm, vỏ chai bia và dao tấn công anh Nguyễn Minh Nhật, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 20%.