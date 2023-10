Trọng lượng của Challenger 3 có phải là vấn đề trong thực chiến?

Xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3

Challenger 3 là bản nâng cấp sâu của xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998.



Challenger 3 mới đang được phát triển bởi liên doanh Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) của Đức và Anh.

Sau khi ra mắt, phương tiện chiến đấu này dự kiến sẽ mang lại khả năng chiến đấu vượt trội trên chiến trường đầy rẫy các mối đe dọa.

Tiến sĩ Jack Watling, Nghiên cứu viên cao cấp về Chiến tranh trên bộ tại Viện nghiên cứu quốc phòng và an ninh Royal United Services Institute ở Anh, vừa ra mắt cuốn sách mới của mình có tên The Arms of the Future (tạm dịch là: Những cánh tay của tương lai), trong đó ông phân tích sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí mới đang định hình những rủi ro và cơ hội trên chiến trường như thế nào.

Theo tiến sĩ Watling, xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 3 mới, hiện đang được phát triển, nặng 66 tấn, có thể tốt hơn nếu nó được thiết kế gần hơn với thông số kỹ thuật của xe Ajax của quân đội Anh.

"Khi Challenger 3 bắt đầu ngày càng nặng hơn, điều đó không có nghĩa là giúp chiếc xe tăng có khả năng sống sót cao hơn.

Những gì nó làm là khiến bạn khó điều khiển hơn và khó duy trì hơn. Bạn cần phải nhớ là nếu việc duy trì được tốt, điều đó sẽ giúp bạn khá dễ nhắm mục tiêu.

Và do đó, nhẹ hơn se có nhiều lựa chọn hơn về những cây cầu bạn có thể đi qua, những con đường bạn có thể đi, trong khi vẫn có đủ mức độ bảo vệ để sống sót qua phần lớn các mối đe dọa trên chiến trường", tiến sĩ Watling viết trong cuốn sách.

Ông cũng gợi ý rằng, một chiếc xe tăng Challenger 3 được thiết kế gần với thông số kỹ thuật của phương tiện mặt đất Ajax sẽ khắc phục được một số vấn đề có thể do trọng lượng nặng của nó gây ra.

Ajax là hệ thống phương tiện mặt đất tiên tiến, được số hóa hoàn toàn, có thể được sử dụng làm phương tiện trinh sát và hỗ trợ hỏa lực. Phương tiện này nặng 38 tấn và dài 7,62m.

Ông cũng gợi ý trọng lượng lý tưởng của xe tăng Challenger 3 là 54 tấn (trong khi Challenger 3 mới, hiện đang được phát triển nặng 66 tấn).

Được trang bị vũ khí và cải tiến kỹ thuật số mới nhất, Challenger 3 dự kiến sẽ mang lại khả năng chiến đấu vượt trội trên chiến trường đầy rẫy các mối đe dọa.

Challenger 3 được điều khiển bởi kíp lái 4 người, bao gồm: chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn và lái xe.

Được số hóa hoàn toàn, phương tiện này có khả năng tương tác với các phương tiện chiến đấu khác, đồng thời cho phép tích hợp đa miền để chia sẻ dữ liệu.

Được trang bị động cơ nâng cấp mạnh mẽ hơn, cùng hệ thống làm mát động cơ đã được cải tiến, Challenger 3 có thể đạt tốc độ tối đa 60km/giờ, tầm hoạt động 500km.

Theo Army Technology, Bộ Quốc phòng Anh đã ký hợp đồng với RBSL để nâng cấp 148 xe tăng Challenger 2 lên Challenger 3.

Nguyên mẫu đầu tiên dự kiến sẽ đưa vào sử dụng trong quân đội Anh vào năm 2030.