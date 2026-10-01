Trong lúc bàn chuyện đám cưới, bạn gái đưa ra một yêu cầu khiến tôi chết lặng, quyết định hoãn cưới dù hai bên gia đình đã chốt ngày

Đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, tôi cũng muốn cô ấy được vui vẻ nhưng không ngờ...

Tôi năm nay 30 tuổi, công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ để tôi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Tôi và bạn gái yêu nhau gần 3 năm, hai bên gia đình đã gặp gỡ, bàn bạc ngày cưới. Mọi chuyện tưởng như đã đi đến đoạn cuối tốt đẹp, vậy mà chỉ vì chuyện dựng rạp cưới, tôi lại bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thực sự hiểu người phụ nữ sắp làm vợ mình hay không?

Bạn gái tôi vốn thích cái đẹp, thích chụp ảnh, thích những nơi sang trọng. Tôi biết điều đó từ khi yêu nhau nên cũng không lấy làm khó chịu. Đi ăn, đi chơi, thỉnh thoảng cô ấy muốn mua món đồ đắt tiền một chút, tôi vẫn chiều trong khả năng của mình. Tôi nghĩ con gái ai chẳng muốn mình đẹp, muốn có những kỷ niệm đáng nhớ. Đám cưới chỉ diễn ra một lần trong đời, tôi cũng muốn cô ấy được vui vẻ, không phải thua kém bạn bè. Nhưng đến lúc bàn chuyện dựng rạp cưới, tôi mới thực sự bất ngờ.

Cô ấy muốn rạp phải thật lộng lẫy, hoa tươi phủ kín lối đi, sân khấu có màn hình lớn, đèn trang trí lung linh, bàn tiệc được thiết kế đồng bộ như những đám cưới tôi vẫn thấy trên mạng xã hội. Cô ấy còn đưa tôi xem hàng loạt hình ảnh của những đám cưới khác, nói rằng người ta làm được thì chúng tôi cũng phải làm được, chứ không thể để ngày trọng đại của mình trông đơn điệu.

Ban đầu, tôi vẫn vui vẻ cùng cô ấy đi hỏi dịch vụ. Tôi nghĩ nếu chi phí trong khoảng vài chục triệu thì cố gắng một chút cũng chẳng sao. Nhưng khi bên thiết kế gửi báo giá, tôi chết lặng. Riêng phần trang trí rạp cưới đã hơn 100 triệu đồng, chưa kể tiền cỗ bàn, chụp ảnh, trang phục, nhẫn cưới và vô số khoản phát sinh khác.

Tôi hỏi lại mấy lần vì nghĩ mình nghe nhầm. Hơn 100 triệu chỉ để dựng một cái rạp, làm cổng chào và sân khấu bằng hoa tươi để khách khứa đến ăn uống vài tiếng rồi ra về. Sau đám cưới, những bông hoa ấy cũng héo, những tấm phông ấy cũng được tháo xuống, chẳng còn lại bao nhiêu ngoài những bức ảnh.

Ảnh minh họa

Tôi nói với bạn gái rằng chúng tôi nên chọn phương án vừa phải hơn. Số tiền tiết kiệm được có thể dùng để mua sắm đồ đạc, dự phòng những tháng đầu sống chung hoặc dành cho kế hoạch con cái sau này. Tôi không muốn vừa cưới xong đã phải tính toán từng đồng vì trước đó tiêu quá tay cho đám cưới.

Không ngờ cô ấy phản ứng rất mạnh. Cô ấy cho rằng tôi keo kiệt, không muốn dành điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Cô ấy còn nói bạn bè mình đều tổ chức đám cưới đẹp đẽ, nếu đến lượt mình lại làm sơ sài thì cô ấy biết giấu mặt vào đâu.

Chính câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi bắt đầu tự hỏi, tại sao đám cưới của chúng tôi lại phải được quyết định bởi ánh mắt của bạn bè, bởi những bức ảnh đăng lên mạng, thay vì khả năng tài chính thực tế của hai đứa?

Tôi không tiếc tiền cho vợ tương lai. Điều khiến tôi lo lắng là cách cô ấy nhìn nhận đồng tiền. Nếu ngay từ trước khi cưới, cô ấy đã đặt sự hào nhoáng lên trên những tính toán lâu dài, liệu sau này khi có con, nuôi con ăn học, bàn bạc việc lớn hơn, chúng tôi có còn tiếng nói chung hay không? Hay mỗi lần tôi muốn tiết kiệm, cô ấy lại cho rằng tôi không yêu thương vợ?

Trong lúc nóng nảy, tôi nói muốn hoãn đám cưới để cả hai có thời gian suy nghĩ lại. Bạn gái tôi lập tức khóc lóc, trách tôi thất hứa, bởi bố mẹ hai bên đã bàn bạc, họ hàng cũng đã được thông báo. Cô ấy cho rằng chỉ vì một chuyện nhỏ mà tôi muốn hủy bỏ tất cả.

Tôi hiểu mình đã khiến cô ấy tổn thương, và tôi cũng biết việc hoãn cưới vào lúc này không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu cứ nhắm mắt bước tiếp chỉ vì sợ mang tiếng với hai bên gia đình, tôi sợ sau này người phải trả giá sẽ là cả hai chúng tôi. Tôi nên làm thế nào đây?