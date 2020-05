Trong khi giá iPhone "lao dốc", iPad lại cháy hàng, tăng giá giữa mùa dịch Covid-19

Máy tính bảng cũ khan hàng cục bộ

Nhu cầu về máy tính bảng đã tăng mạnh kể từ khi các yêu cầu về thực hiện giãn cách xã hội trong mùa Covid-19 được thực hiện. Làm việc từ xa hay dạy và học online của ngành giáo dục cũng là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu mua các dòng máy tính bảng để sử dụng.

Mặc dù hiện tại, nhu cầu mua sản phẩm đã có dấu hiệu chững lại so với thời gian trước, song vì iPad là mặt hàng "hot" hồi đầu tháng 4, kéo theo việc khan hiếm một số model đến thời điểm hiện tại, đặc biệt là phân khúc giá rẻ từ 2-4 triệu đồng, hàng đã qua sử dụng.

Cấu hình mạnh và chi phí thấp, iPad thành mặt hàng được tìm kiếm trong mùa dịch Covid-19 do nhu cầu học tập và làm việc từ xa.

Chủ cửa hàng thiết bị di động trên phố Thái Hà cho biết, hơn 20 chiếc iPad 4G bản 64GB tại đây đã được bán online trong tuần qua. Thời gian này, khi khách hỏi mua iPad 2, 3, 4 song cửa hàng phải từ chối vì "cháy" hàng.

"Chi phí thấp hơn so với mua máy tính và đa dụng, iPad có cấu hình mạnh nên bán rất chạy. Tuy nhiên, do mới hoạt động trở lại nên cửa hàng chưa kịp bổ sung nguồn hàng mới, lại nghỉ lễ tới 4 ngày nên chúng tôi phải hẹn khách sau đợt nghỉ mới có hàng.

Một số nguồn hàng trước đây cũng đang điều chỉnh tăng giá 1 số dòng như iPad Air khiến cho giá của máy tính bảng Apple thời gian tới có thể sẽ tăng 10-15%, tùy theo model. Vì thế, một số mẫu sẽ cập nhật lại giá để khách tiện theo dõi", anh Hoàng Tùng, nhân viên kinh doanh tại cửa hàng di động trên phố Thái Hà cho hay.

Chuẩn bị nhập lô hàng mới gồm các dòng iPad hay Tab của Samsung, anh Huy Anh, chủ hàng di động tại Lương Thế Vinh chia sẻ, máy tính bảng giúp cho cửa hàng kéo lại nguồn thu đã sụt giảm nghiêm trọng suốt từ đầu mùa dịch đến hiện tại.

"Đúng là trong rủi còn có may. Khi smartphone gần như "đóng băng" thì máy tính bảng thành cứu cánh. Mặc dù đến nay sức mua đã chững lại so với hồi đầu tháng nhưng so với hồi đầu tháng 1 vẫn là cao gấp 2-3 lần. Hiện chúng tôi vẫn còn vài chục đơn đặt hàng iPad mini và iPad 4, nhưng chưa thể đáp ứng được ngay", anh Dũng cho biết.

Phân tích từ chủ hàng di động cho hay, mặc dù máy tính bảng qua sử dụng có khá nhiều trên thị trường, tuy nhiên, để lựa chọn và có thời gian kiểm tra từng model cẩn thận trước khi nhập về và bán cho khách hàng, cần sự cẩn trọng và mất thời gian hơn so với hàng mới. Do vậy, có hiện tượng thiếu và khan hàng cục bộ ở một số cửa hàng kinh doanh uy tín, lâu năm và chỉ trong thời điểm nhất định.

"Thời buổi khó khăn vì dịch bệnh, nếu mình bán hàng kém chất lượng vừa mất khách, mất uy tín sẽ rất khó phục hồi sau dịch", anh Dũng chia sẻ.

Hàng chính hãng giữ giá

Mặc dù thị trường công nghệ đang có sự điều chỉnh giảm giá rất nhiều sản phẩm như điện thoại, đồng hồ thông minh thì máy tính bảng vẫn giữ giá, thậm chí "cháy" hàng, giữa các đơn vị phân phối, có sự chênh lệch từ 200.000 đồng/sản phẩm cùng model.

Tại các hệ thống cửa hàng Hoàng Hà Mobile, chiếc Samsung Galaxy Tab A 10.1 có giá 6.850.000 đồng. Tuy nhiên, chiếc Tab của Samsung đã "cháy" hàng tại Hà Nội, Hải Phòng. Trong khi siêu thị Nguyễn Kim đề giá sản phẩm nhỉnh hơn là 7.190.000 đồng.

Apple iPad 10.2 bản 32GB hàng chính hãng đang có giá từ 8,2 – 8,3 triệu đồng. Chiếc iPad Mini 5 7.9 bản 64GB có giá từ 10-11 triệu đồng.

iPad phân khúc cao cấp có giá từ 10-16 triệu đồng.

Dù đang trong thời điểm trở lại với kênh bán hàng offline, nhưng việc đẩy mạnh bán hàng online trong thời gian qua đã giúp máy tính bảng và máy tính có sự tăng trưởng ở nhiều hệ thống kinh doanh. Đa số các hệ thống lớn như FPT shop, Điện Máy Xanh, Thế giới di động đều triển khai hình thức chuyển hàng hóa tận nhà để hỗ trợ khách hàng.

Trước đó, ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng giám đốc FPT Retail cho biết, mảng laptop của FPT Shop đang ghi nhận tăng trưởng tốt. Cụ thể, doanh số tháng 2/2020 tăng 79% so với tháng 1, doanh số tháng 3 tăng "khủng", lên tới 172% so với tháng 1.

Khách hàng mua laptop, máy tính bảng chủ yếu là nhân viên văn phòng để phục vụ làm việc từ xa, hạn chế sự lây lan của Covid-19. Bên cạnh đó, học sinh, sinh viên cũng được các phụ huynh trang bị laptop, máy tính bảng để học trực tuyến.