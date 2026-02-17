Trong đời, ai cũng từng mơ lớn nhưng nếu "thấm" điều này: Vạn sự tất sẽ hanh thông

Trong đời, ai cũng từng mơ lớn, nhưng ít ai hiểu rằng:

Việc nhỏ bé hôm nay, nếu làm đều đặn và chân thành, sẽ nuôi dưỡng nên đại sự mai sau

01. Ai rồi cũng có những ngày thấy bản thân mệt mỏi, không còn chút sức lực hay động lực để làm bất cứ việc gì. Nhìn lại ví tiền mỏng dính, nhìn tương lai mịt mù, tự hỏi: "Sao mình cố mãi mà vẫn chưa thấy đường sáng?".

Khi bình tâm lại, bản thân chợt ngộ ra một điều giản dị mà đau đáu: Nghèo khó không phải vì thiếu tiền, mà vì thiếu kiên nhẫn với những điều nhỏ bé.

Triết lý "lấy ngắn nuôi dài" chẳng phải lời hay ý đẹp để nói cho sang. Nó là những buổi sáng dậy sớm tập thể dục dù trời mưa, là những đồng tiền nhỏ để dành thay vì tiêu sạch, là từng dòng code viết thêm dù mắt cay xè, là từng lời cảm ơn chân thành dù người ta chẳng đáp lại...

Chậm thì đã sao? Miễn là mỗi ngày mình lại gần hơn một chút với phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình. Vì giàu có thật sự không phải là có thật nhiều tiền, mà là có đủ sức bền để đi qua những ngày tồi tệ nhất.

02. Rồi đến triết lý "4-6" – giữ lại 4 phần cho mình, trao đi 6 phần cho người khác. Nghe thì thiệt thòi, nhưng lại là bài học sâu sắc nhất về hạnh phúc.

Làm ăn không phải để đè bẹp ai, không phải để chứng minh mình giỏi hơn. Làm ăn là để cùng nhau đứng lên, cùng nhau no ấm. Khi mình chia sẻ lợi ích, khi mình tin tưởng người khác trước, khi mình sẵn lòng giúp mà không tính toán thiệt hơn – thì những người bạn thật sự sẽ ở lại. Không phải vì tiền, mà vì nghĩa tình.

Chỉ khi xung quanh mình có người cười, có người no, có người vững vàng – thì lòng mình mới thực sự nhẹ nhàng. Bởi, hạnh phúc không phải là đích đến ta đi một mình, mà là con đường ta cùng nhau bước đi.

03. Ông Cô Gia Thọ chính - "Vua bút" - người sáng lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long" là minh chứng sống động cho những điều ấy.

Sinh năm 1958 trong gia đình người Hoa đông con tại TP. Hồ Chí Minh, ông là anh cả, phải nghỉ học sớm để mưu sinh. Không bằng cấp, không vốn liếng, chỉ có ý chí và đôi bàn tay chai sạn. Năm 1981, với vỏn vẹn 2 chỉ vàng vay mượn và chiếc xe đạp cà tàng, ông chọn con đường ít ai nghĩ tới: sản xuất bút bi – thứ nhỏ xíu nhưng ai cũng cần, đặc biệt là học sinh, sinh viên thời khan hiếm.

Ông không ồn ào, không khoe khoang. Sáng lắp ráp thủ công bằng máy ép nhựa tay, chiều đạp xe rong ruổi khắp các con hẻm giao hàng. Vốn không đủ xoay vòng, ông áp dụng ngay “lấy ngắn nuôi dài”:

Sản xuất 3 ngày, ngày thứ 4 bán dạo thu tiền tươi về mua nguyên liệu cho ngày tiếp theo. Có lúc kẹt vốn nặng, ông vay bạn bè không lãi, thậm chí vay 200 triệu đồng để đầu tư máy móc. Nhưng ông vẫn bình thản, không than vãn, không so đo. Ông tin rằng sẽ có một ngày, cây bút nhỏ hôm nay sẽ nuôi dưỡng "đế chế" lớn mai sau.

Không tranh giành, làm trong âm thầm. Ông giữ nguyên tắc “4-6” - giữ 4 phần lợi cho mình, dành 6 phần cho đối tác, nhân viên, khách hàng. Nhờ thế, mạng lưới phân phối rộng ra, nhân tài gắn bó lâu dài.

Ông Cô Gia Thọ. Ảnh: Thiên Long

Thiên Long từ xưởng nhỏ nuôi 13 miệng ăn dần lớn mạnh, vượt qua lạm phát, cạnh tranh hàng ngoại, suy thoái kinh tế. Ông học hỏi không ngừng, dù không được đào tạo bài bản và không ngừng mày mò cải tiến sản phẩm, đầu tư công nghệ, xây dựng R&D.

04. Sau hơn 40 năm hình thành và phát triển, các sản phẩm của Tập đoàn Thiên Long hiện được phân phối rộng rãi cả trong nước và quốc tế, thông qua mạng lưới 65.000 điểm bán hàng tại Việt Nam và tại 65 quốc gia trên toàn thế giới. Vốn hóa thị trường của Thiên Long trị giá hơn 4.200 tỷ đồng. Ông Thọ vẫn giản dị.

Thành công đến, ông cười thật nhẹ, vẫn thong dong. Ông dành sức cho từ thiện giáo dục, hỗ trợ trẻ em nghèo – vì tin rằng “mỗi cây bút không chỉ để viết, mà còn để mở ra tương lai”.