Trồng cây dược liệu có tác dụng ức chế khối u, nông dân thu mỗi tháng 70 triệu/hecta

Báo Tây Ninh cho biết nhiều nông dân tại xã Tân Phong (huyện Tân Biên, Tây Ninh) đã trồng cây trinh nữ hoàng cung theo hình thức chuyên canh, cho nhiều lợi nhuận hơn các loại rau màu và cây trồng truyền thống khác.



Cây trinh nữ hoàng cung được trồng ở xã Tân Phong từ khoảng 20 năm trước. Đến nay, số hộ trồng tăng dần, với hơn 10 hộ trồng tổng diện tích trên 15 ha.

Sau 35 ngày xuống giống, cây có thể thu hoạch đợt đầu tiên. Cách sơ chế cũng đơn giản, cắt lá phơi khô tại ruộng là có thể bán cho thương lái.

Kể từ đợt thu hoạch đầu tiên lúc 35 ngày tuổi, mỗi tháng tiếp theo, cây cho thu hoạch 1 lần. Đặc biệt, từ 2 năm tuổi, cây trinh nữ hoàng cung bắt đầu cho rất nhiều lá, độ tuổi này, mỗi tháng người trồng có thu nhập 70 triệu đồng/ha.

Người dân Tây Ninh trồng trinh nữ hoàng cung, thu lợi cao hơn cây cao su.

Anh Nguyễn Văn Minh (ấp Gò Cát, xã Tân Phong, huyện Tân Biên) nói với Báo Tây Ninh trước đây gia đình chuyên trồng lúa, với diện tích 4.000m2, nhưng cây lúa cho thu nhập không ổn định, sau đó gia đình anh mang giống cây trinh nữ hoàng cung về trồng trên đất ruộng cho đến nay. Anh Minh khẳng định vốn đầu tư trồng cây dược liệu này khá cao, không dưới 100 triệu đồng/ha, nhưng lợi nhuận mang về cao hơn so với trồng lúa, mì, cao su.



Bên cạnh đó, giống cây trinh nữ hoàng cung đang có giá khá cao, hiện từ 5.000 – 6.000 đồng/củ. Trong khi trước đó chỉ từ 3.000-3.500 đồng/củ.

Trinh nữ hoàng cung là dược liệu quý có nguồn gốc Ấn Độ và được sử dụng nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tại Việt Nam, dược liệu này được trồng chủ yếu ở các tỉnh miền Nam từ Đà Nẵng trở vào.

Trinh nữ hoàng cung có nhiều tác dụng

Trinh nữ hoàng cung có nhiều tác dụng dược liệu. Nổi bật là ức chế sự phát triển của khối u xơ, chiết xuất từ trinh nữ hoàng cung kết hợp với lá đu đủ và củ tam thất tạo nên chế phẩm panacrin có công dụng chống lại sự phát triển của tế bào ung thư.

Cạnh đó, loại dược liệu này còn tác dụng lên tế bào ung thư tuyến tiền liệt, dịch chiết của trinh nữ hoàng cung cho thấy khả năng các khối u bị ức chế tăng sinh tế bào và tỉ lệ ức chế tăng sinh cao nhất trên u xơ BHP - 1.

Theo website của Sở Khoa học và công nghệ Hải Dương, trinh nữ hoàng cung thuộc loại cây lâu năm, trồng một lần có thể thu hoạch nhiều năm, thời gian thu hoạch tập trung vào tháng 5-10 thì dược liệu sẽ có chất lượng tốt nhất.

Khi thu hoạch, chọn ngày nắng to, cắt những lá bánh tẻ rửa sạch phơi khô, phần gân lá dày và mọng nước phơi rất lâu khô do vậy lá cần được cắt đôi theo chiều ngang, phần cuống lá phơi riêng để dược liệu khô đồng đều. Lá tươi mới cắt về cần được rửa sạch, sau đó phơi dưới nắng to hoặc sấy ở nhiệt độ 40-50 độ C, khi lá gần khô phơi nắng vừa phải, nhiệt độ 30-40 độ C.

Cây được trồng vào tháng 2-3, với kỹ thuật trồng không quá phức tạp. Khi trồng phải cắt hết rễ, cắt bỏ lá (có thể giữ 1-2 lá búp) lấp đất kín phủ, khoảng cách trồng 50-50cm hoặc 40-50cm, nếu là cây con trong bầu thì chỉ xé bỏ bầu, tỉa bớt lá và trồng vừa ngập bầu. Mỗi ha trồng 30.000-50.000 cây.