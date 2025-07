Trong bữa tiệc tân gia ở nhà tôi, em trai khoe lương tháng cả trăm triệu, bố mẹ tôi mừng rỡ mà đâu biết "sấm sét" ở ngay trên đầu

Vợ chồng tôi vừa xây được căn nhà 3 tầng, tân gia tháng trước. Căn nhà này là niềm mơ ước của chúng tôi thế nên lúc xây cũng cố làm cho hoành tráng và chắc chắn. Kết quả, tiền xây nhà vượt quá khả năng tài chính hiện có của 2 vợ chồng, phải đi vay ngoài khá nhiều và giờ thì chúng tôi đang cố gắng gồng gánh trả nợ.

Hôm ăn tân gia, Tuấn, em trai ruột tôi có khoe rằng lương của nó giờ được gần trăm triệu mỗi tháng. Mẹ tôi cũng hãnh diện khoe với cả làng như thể Tuấn là đứa con vàng của dòng họ.

Nghe thế, tối đó tôi bàn với chồng qua nói chuyện với Tuấn, vay trước Tuấn một khoản để trả nợ cho đỡ tiền lãi.

Chồng tôi hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý, chiều hôm sau, anh qua nhà bố mẹ vợ đến tận 10 giờ tối mới về, mặt mày lặng thinh, tôi hỏi gì cũng chỉ lắc đầu. Mãi đến khi đi ngủ, anh mới thở ngắn than dài quay sang bảo tôi: "Thằng Tuấn không có giàu đâu, nó đang nợ gần 3 tỷ đấy". Tôi lặng cả người, hỏi đi hỏi lại xem có phải anh nói đùa không, chồng tôi mặt tái mét: "Nay nó tiết lộ cho anh biết đang nợ ngập đầu, bị chủ nợ dí riết quá nên mới bốc phét lương trăm triệu để tăng độ uy tín, trấn an chủ nợ, chứ thực chất nó vay cả tín dụng đen, đáo hạn xoay vòng, giờ chỉ còn cách bán nhà mà trả nợ thôi".

Ảnh minh họa

Tôi choáng váng, vậy là bao nhiêu lần nó mời mẹ đi ăn, biếu bố tiền thuốc, mua quần áo cho cháu... đều là tiền vay nợ? Tôi không dám tin, cả đêm đó không ngủ được. Trong đầu cứ lởn vởn hình ảnh Tuấn quỳ lạy trước chủ nợ, bị ép viết giấy bán nhà, hoặc đẩy bố mẹ tôi ra đường, mất nhà để ở.

Càng nghĩ tôi càng sợ, nhà bố mẹ tôi vẫn đứng tên sổ đỏ nhưng nếu Tuấn khóc lóc van xin hoặc ép buộc thì bố mẹ tôi cũng phải bán để trả nợ cho đứa con trai duy nhất thôi.

Sáng hôm sau, tôi giả vờ gọi điện hỏi han xem tình hình công việc của Tuấn như thế nào. Nó rầu rĩ bảo khả năng vỡ nợ cao, phải bán nhà... Nghe đến đâu là tôi chết lặng đến đó. Hóa ra em tôi tính chuyện bán nhà của bố mẹ rồi.

Tôi lập tức gọi về cho mẹ, hỏi han loanh quanh rồi gợi ý: "Mẹ giữ kỹ sổ đỏ nhé, chứ giờ bọn lừa đảo nhiều lắm".

Mẹ tôi cười xòa: "Yên tâm, Tuấn nó giữ giúp mẹ rồi, nó va chạm xã hội nhiều, không sợ bị lừa đâu con".

Tôi như bị ai đó giội thau nước lạnh vào đầu, không ngờ mẹ tôi đã bị Tuấn lừa, giờ sổ đỏ trong tay Tuấn thì nó cắm lúc nào chẳng được.

Tôi bảo chồng phải tìm cách lấy lại sổ đỏ trước khi quá muộn, nhưng vợ chồng tôi ngồi suy tính mãi mà không biết phải nói với bố mẹ thế nào để ông bà không quá sốc?