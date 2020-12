Trong 52 lá bài, quân bài nào là quân đặc biệt nhất?

Lâu nay, các bộ bài lá, hay còn gọi là bài Tây, được sử dụng trong mục đích giải trí hoặc tiên tri, dự đoán. Có 1 điều ít người biết là, 52 lá bài trong bộ bài Tây đều có 1 ý nghĩa, hình ảnh đặc trưng đặc biệt. Thú vị hơn cả, những lá bài J - Q - K còn đại diện cho 12 nhân vật nổi tiếng trong lịch sử.

Chơi bài Tây đã lâu nhưng bạn có biết lá bài nào đặc biệt nhất, quyền lực nhất trong bộ bài không?

Theo đó, Át là các lá bài đặc biệt trong bộ bài Tây, và át bích là lá bài đặc biệt nhất. Nhà sản xuất không in số 1 trên lá bài át mà thay vào đó là chữ A, bởi đây là chữ viết tắt của Ace – quân át.

Trên quân át, nhà sản xuất không in số 1 mà thay vào đó là chữ A, vì đây là chữ viết tắt của Ace – quân át. Trong tiếng tiếng Latin, Ace còn có nghĩa là số 1, là nhà vô địch. Chính vì vậy, trong bộ bài Tây quân át nắm giữ thuộc tính của từng loại quân bài và luôn dẫn đầu 12 quân còn lại. Trong nhiều cách chơi bài, át là lá bài quan trọng, quyết định đến kết quả thắng thua của cả ván bài.

Trong số 4 quân át, át bích (Ace of Spade) được xem là quân bài đại diện cho sức mạnh tối cao và có quyền lực nhất trong bộ bài, còn quyền lực hơn cả những vị vua và các quân át khác. Chính vì vậy, biểu tượng Spade trên lá át bích được in to hơn các biểu tượng trên các quân át khác.

Đối với nhiều người, quân át bích có ý nghĩa tâm linh rất lớn, họ dùng biểu tượng Spade trên lá át bích để làm hình xăm, dùng làm biểu tượng của sự may mắn, chiến thắng và thịnh vượng.

Ngoài ra, vẫn còn 1 quân bài khác được những người chơi rất yêu thích Joker, còn được biết đến với cái Phăng Teo. Tuy nhiên, nó không phải là 1 quân bài chính thức cho lắm, tùy theo cách chơi mà nó có tầm quan trọng khác nhau. Các nhà sản xuất họ làm quân phăng teo chỉ với mục đích gây hài, nó vốn là một quân bài tự do, không có luật chơi nào áp đặt lên được. Nhưng ở Đức, Mỹ lá bài này rất phổ biến nhất, thậm chí chúng còn là lá bài chủ cao nhất, được phép đại diện cho nhiều lá bài khác nhau.