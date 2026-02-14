Trồng 346 cây thuốc phiện làm thuốc “chữa bệnh cho lợn, gà”

Ngày 14-2, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Lai Châu cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an xã Bình Lư và các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi trồng cây thuốc phiện và dấu hiệu sản xuất trái phép chất ma túy đối với Phàn A Đánh (SN 1979, trú tại bản Sì Thâu Chải, xã Tả Lèng).

Phàn A Đánh lấy nhựa từ cây thuốc phiện. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác bám nắm địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, ngày 10-2-2026, Công an xã Bình Lư chủ trì, phối hợp cùng Công an xã Tả Lèng đã phát hiện một điểm gieo trồng cây thuốc phiện trái phép với quy mô hàng trăm cây.

Vị trí gieo trồng nằm sâu trong rừng tại khu vực giáp ranh hiểm trở giữa bản Sì Thâu Chải (xã Tả Lèng) và bản Thác Tình (xã Bình Lư). Đây là địa bàn đi lại khó khăn, ít người qua lại nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an đã phối hợp với Ban quản lý bản Sì Thâu Chải tiến hành rà soát nhanh. Kết quả xác định chủ nhân của nương ngô có trồng xen cây thuốc phiện nói trên là Phàn A Đánh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, nhổ bỏ và thu giữ tổng cộng 346 cây thuốc phiện. Tại thời điểm thu giữ, số cây này đang sinh trưởng tốt, đầy đủ rễ, thân, lá; nhiều cây đã trổ hoa tím, kết quả và một số quả đã có dấu vết bị cạo rạch lấy mủ.

Vườn cây thuốc phiện Phàn A Đánh trồng trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu Phàn A Đánh khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Theo đó, khoảng tháng 10-2025, đối tượng đã tự ý gieo hạt và chăm sóc vườn cây thuốc phiện xen lẫn trong nương ngô của gia đình. Đến đầu tháng 2-2026, thấy cây ra hoa, quả to, Đánh dùng dao lam và nan tre để cạo, rạch quả lấy nhựa, sau đó mang về lán chăn nuôi tại khu vực rừng bản Sì Thâu Chải để phơi khô.

Bước đầu, Đánh khai nhận trồng và thu gom nhựa thuốc phiện chỉ nhằm mục đích "làm thuốc chữa bệnh cho lợn, gà".

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và lán trại của Phàn A Đánh, cơ quan Công an đã thu giữ thêm 1 thanh nan tre còn bám dính chất nhựa màu nâu đen. Đối tượng thừa nhận đây là nhựa thuốc phiện vừa khai thác được.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.