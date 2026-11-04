Trong 10 tháng, "báu vật" của Campuchia tuột tay gần 8,5 triệu USD

Đây là thất thu lớn đối với nền kinh tế nước này.

Doanh thu bán vé tại quần thể Angkor giảm 24% trong 10 tháng đầu năm 2026, tương đương khoản hụt ước tính gần 8,5 triệu USD so với cùng kỳ. Đà giảm này kéo dài từ đầu năm, khi lượng khách quốc tế đến Campuchia sụt gần một nửa.

Hụt gần 200.000 lượt khách

Theo Tân Hoa xã, thông cáo chính thức công bố ngày 2/11 cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, Công viên khảo cổ Angkor đón 566.714 lượt khách quốc tế, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu bán vé đạt 27 triệu USD, giảm 24%.

Tính ngược từ các tỷ lệ trên, doanh thu bán vé cùng kỳ năm ngoái vào khoảng 35,5 triệu USD. Như vậy, chỉ sau 10 tháng, Angkor đã hụt gần 8,5 triệu USD tiền vé, và lượng khách quốc tế ít hơn cùng kỳ gần 200.000 lượt.

Hiện vé tham quan Angkor có giá 37 USD cho một ngày, 62 USD cho ba ngày và 72 USD cho bảy ngày. Với mức giá này, khoản hụt 8,5 triệu USD tương đương tiền vé một ngày của khoảng 230.000 du khách.

Đà giảm kéo dài từ đầu năm

Angkor Enterprise là doanh nghiệp nhà nước phụ trách bán vé tại khu di tích. Số liệu của đơn vị này cho thấy lượng khách sụt mạnh ngay từ quý I/2026: 270.911 khách quốc tế mua vé, giảm hơn 32% so với cùng kỳ, doanh thu 13,1 triệu USD, giảm 30%.

Sau 9 tháng, Angkor đón 510.528 khách quốc tế, giảm 27,61%. Doanh thu bán vé đạt 24,24 triệu USD, giảm 25,9%. Mức giảm lũy kế đã thu hẹp dần, từ khoảng 32% trong quý I xuống 26% sau 10 tháng.

Diễn biến theo tháng cũng cho thấy tín hiệu chững lại. Tháng 9, Angkor bán được 35.535 vé, gần như đi ngang so với cùng tháng năm trước (giảm 0,32%). Tháng 10, lượng khách quốc tế đạt 56.186 lượt, giảm 6,7%, thấp hơn nhiều so với mức giảm bình quân của cả giai đoạn.

Năm 2026 càng kém khả quan hơn khi đặt cạnh nền 2025 vốn đã yếu. Năm 2025, Angkor Enterprise thu 44,71 triệu USD tiền vé từ 955.131 khách quốc tế. Con số này giảm 6,7% về lượng khách và 6,51% về doanh thu so với năm 2024.

Du lịch Campuchia mất gần một nửa khách quốc tế

Những khó khăn của Angkor phản ánh bức tranh chung của ngành du lịch Campuchia. Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia công bố ngày 27/10, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 43,7% so với 4,37 triệu lượt cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Campuchia đón 5,57 triệu lượt khách quốc tế, thu về 3,87 tỷ USD.

Khách nội địa là điểm sáng hiếm hoi. Trong 9 tháng, Campuchia ghi nhận 27,2 triệu lượt khách nội địa, tăng 46% so với cùng kỳ. Tuy vậy, khách nội địa khó bù đắp được nguồn thu ngoại tệ từ khách quốc tế, nhóm chi tiêu chủ yếu cho vé tham quan tại Angkor.

Lý giải đà suy giảm, Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak cho rằng ngành du lịch nước này đang chịu nhiều sức ép cùng lúc. Theo ông, đó là các mạng lưới lừa đảo công nghệ cao hoạt động trong khu vực, căng thẳng biên giới với Thái Lan, và xung đột ở Trung Đông khiến giá nhiên liệu tăng, kéo nhu cầu du lịch toàn cầu đi xuống.

Kỳ vọng phục hồi

Dù số liệu chưa khả quan, giới nghiên cứu Campuchia vẫn lạc quan về triển vọng của Angkor. Ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, tin rằng lượng khách sẽ phục hồi trong những năm tới. Ông dẫn ra những nỗ lực không ngừng của Campuchia trong việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến.

"Khi chúng tôi giảm bớt rào cản đi lại và tích cực giải quyết các lo ngại về an toàn, sức hút văn hóa và tâm linh sâu sắc của Angkor chắc chắn sẽ tiếp tục kéo du khách quốc tế quay trở lại, cả những người lần đầu đến lẫn những người quay lại", ông Thong Mengdavid nói với Tân Hoa xã.

Angkor là Di sản thế giới được UNESCO công nhận, rộng 401 km² tại tỉnh Siem Reap, tây bắc Campuchia. Khu di tích có 91 ngôi đền cổ xây dựng từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 13 và vẫn là trung tâm của ngành du lịch nước này. Vì vậy, diễn biến của mùa cao điểm cuối năm tại đây sẽ là phép thử quan trọng cho khả năng phục hồi của du lịch Campuchia.