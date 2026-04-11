Trong 10 ngày, 3 người nhảy cầu nghi tự tử ở Tây Ninh

Hải Đường |

Người đàn ông trung niên chạy xe đạp lên cầu Đức Hòa ở Tây Ninh rồi nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông.

Tối 11-4, tin từ Công an xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Công an xã Thạnh Lợi tìm kiếm người đàn ông nhảy từ cầu Đức Hòa xuống sông Vàm Cỏ Đông dẫn đến mất tích. Do không để lại giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính nạn nhân.

Chiếc xe đạp của người đàn ông bỏ lại trên cầu Đức Hòa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mặc áo thun màu đỏ, quần tây đen, đạp xe trên Quốc lộ N2 ra khu vực cầu Đức Hòa bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, nối liền giữa địa phận xã Đức Hòa và xã Thạnh Lợi.

Khi dừng xe đạp giữa cầu, người này bỏ lại xe đạp rồi bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông.

Phát hiện sự việc, người dân tri hô nhưng không thể cứu vớt.

Do nước chảy xiết, mặt sông đầy lục bình nên công tác tìm kiếm của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.

Trước đó, vào trưa 1-4, L.T.Y.N (SN 2003; ngụ tỉnh Vĩnh Long; hiện là sinh viên năm 4 ngành y của một trường đại học) đã trèo qua lan can cầu Tân An ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây.

Đến 3-4, thi thể N. được tìm thấy cách hiện trường khoảng 10 m.

Theo kết quả xác minh ban đầu, N. đã vay qua ứng dụng (app) ngân hàng với số tiền 30 triệu đồng, sau đó bị các đối tượng lừa đảo dẫn dụ, chiếm đoạt 180 triệu đồng. Do không có khả năng chi trả và rơi vào bế tắc, nữ sinh này đã có quyết định dại dột.

Sáng 9-4, cũng tại cây cầu Tân An, ông L.Q.T. (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ) bất ngờ nhảy xuống sông Vàm Cỏ Tây rồi mất tích.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận nhiều vật dụng cá nhân của nạn nhân còn lại trên cầu, gồm: 1 chiếc xe máy, 2 điện thoại di động, một đôi dép, một túi đồ và một mũ bảo hiểm.

Hiện, thi thể ông T. vẫn chưa được tìm thấy.

Cháy căn hộ tầng 10 tại chung cư cao 45 tầng ở TPHCM
Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Đi Audi vẫn đòi đổ xăng miễn phí, nam tài xế bị cảnh sát bắt ngay tại chỗ

Hiện trường vụ nữ tài xế Grab bị cặp đôi hành hung trên đường Xuân Thủy, Hà Nội

Hiện trường vụ cháy xưởng sơn rộng hơn 1.000m², cột lửa bốc cao hàng chục mét

CSGT tịch thu 2 xe máy sau vụ livestream gây xôn xao trên Tiktok

Cô gái bị xe tải kéo lê hàng trăm mét: "Đến giờ em vẫn không nghĩ mình còn sống"

