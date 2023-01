Trốn truy nã hơn 30 năm trong vỏ bọc của 1 người đàn ông "tử tế, trách nhiệm"

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phục hồi điều tra, ra Lệnh tạm giam đối với Hoàng Quốc Hùng (SN 1971, trú thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng và Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa” xảy ra năm 1992 tại địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Hùng vừa bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ theo Lệnh truy nã sau hơn 30 năm lẩn trốn.

Hoàng Quốc Hùng tại cơ quan Công an

“Đây là đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm trốn lâu năm và cũng là đối tượng khiến cán bộ tầm nã tốn nhiều tâm sức để bắt giữ thành công”, Đại tá Nguyễn Tiến Mạnh - Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông tin.

Tội chồng tội…

Cuối năm 1991, Hoàng Quốc Hùng và Nguyễn Thế Tân (cùng sinh năm 1971 và trú tại thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) rủ nhau đi đào vàng tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn. Tại đây, 2 người thấy những người đào vàng đều sử dụng súng quân dụng. Do không có vũ khí quân dụng, nên cả hai quay về thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn sinh sống và tìm thời cơ để quay lại tỉnh Bắc Cạn khai thác vàng. Sau khi tìm hiểu, chúng biết tại kho vũ khí của huyện đội Mai Sơn có cất giữ nhiều loại súng, nên đã rủ nhau chiếm đoạt.

Vào một đêm tháng 6/1992, Tân và Hùng đột nhập vào nhà kho của huyện đội Mai Sơn và lấy đi 07 khẩu súng AK, cùng 12 băng tiếp đạn với 240 viên đạn. Sau khi có súng, 2 tên rủ nhau dùng súng đi cướp tài sản để có tiền đi đến tỉnh Bắc Kạn.

Nói là làm, đến tối cùng ngày, cả 2 mang theo súng đi đến khu vực dốc Chiềng Đông và chui vào một cống thoát nước chờ. Đến khoảng 17h ngày hôm sau, chúng thấy có một chiếc xe ô tô tải chở hàng đi từ hướng huyện Yên Châu đi đến. Cả 2 liền hướng nòng súng về phía xe ô tô bóp cò, bắn nhiều nhát làm thủng lốp, vỡ kính chắn gió phía trước xe ô tô và làm một người ngồi ở ghế phụ bị trúng đạn xuyên qua bả vai phải, gẫy cụt đốt 3 ngón 2 bàn tay trái. Khi 2 tên định đến xe ô tô để cướp tài sản thì thấy có một xe ô tô tải từ phía sau đi đến; do sợ bị lộ nên cả 2 bỏ chạy về phía thị trấn Hát Lót và giấu 2 khẩu súng ở hang đá phía sau nhà Hùng rồi bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La xác định Nguyễn Thế Tân và Hoàng Quốc Hùng là hai đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội, nên đã huy động lực lượng để truy bắt. Tuy nhiên, Hoàng Quốc Hùng đã bỏ trốn ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội; còn Nguyễn Thế Tân đã bị bắt. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã về hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng và Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa” đối với Hoàng Quốc Hùng; còn đối tượng Tân đã bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật do tội ác mình gây ra.

“Nhiều năm trôi qua, hồ sơ về đối tượng truy nã Hoàng Quốc Hùng vẫn chưa thể khép lại. Thời điểm xác lập chuyên án có nhiều khó khăn về hồ sơ, thông tin đối tượng khi vụ án xảy ra đã hơn 30 năm. Đối tượng đã trốn nhiều năm và thay đổi tên, tuổi..., bằng mắt thường không thể nhận biết được. Tuy nhiên, với sự mưu trí, đồng lòng, cùng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã buộc kẻ gây tội ác phải chịu sự trừng phạt của pháp luật...”, Thiếu tá Nguyễn Văn Thủy, Đội trưởng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La chia sẻ.

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Hùng lúc bị bắt giữ

Sa lưới!

Đối tượng Hoàng Quốc Hùng sau khi gây án đã trốn chui, trốn lủi khắp nơi tại các tỉnh Lâm Đồng, Đắc Nông, Cần Thơ… cứ 3, 4 năm lại thay đổi chỗ ở và làm đủ nghề để kiếm sống. Đến khoảng năm 2000, Hùng bí mật về phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai sinh sống. Quá trình bỏ trốn, Hùng thay đổi tên thành Hoàng Quốc Mạnh, sinh năm 1972 và lấy vợ rồi sinh sống cùng với vợ, con tại đây. Mặc dù tại quê nhà hắn còn bố, mẹ già và nhiều người thân, họ hàng nhưng hắn không bao giờ liên lạc với bất kỳ ai. Thậm chí, gã không bao giờ nhắc tới quê hương hay bất kỳ người thân nào trước mặt vợ, con nhằm xóa sạch dấu vết liên quan đến tội ác trong quá khứ.

Để tránh bị lộ, Hùng luôn tỏ ra là người hiền lành, trách nhiệm, từ tốn, đặc biệt tránh để xảy ra hiềm khích với người xung quanh. Gã sống trong vỏ bọc hoàn hảo của một người đàn ông tử tế và trách nhiệm....

Tuy nhiên, cuối tháng 12 vừa qua, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện người đàn ông có tên Hoàng Quốc Mạnh, sinh năm 1972, trú tại phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nhiều đặc điểm giống Hoàng Quốc Hùng, vì vậy, đã chủ động phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Sơn La và Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra.

Sau khi xác định Hoàng Quốc Mạnh chính là Hoàng Quốc Hùng - kẻ đang bị truy nã về hành vi “Chiếm đoạt vũ khí quân dụng và Cướp tài sản xã hội chủ nghĩa”, đơn vị đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La và truy bắt thành công, kết thúc hành trình hơn 30 năm bỏ trốn của đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Hoàng Quốc Hùng./.