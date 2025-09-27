HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt

Anh Vũ |

Đối tượng bị Công an TP HCM truy nã về tội cố ý gây thương tích, bị bắt sau thời gian lẩn trốn ở Campuchia.

Ngày 26-9, Công an phường Linh Xuân phối hợp Công an TP HCM đã bắt giữ Nguyễn Nhứt Huy (22 tuổi, ngụ TP Thủ Đức cũ). Huy đang bị truy nã về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

Trốn truy nã, cùng bạn gái vào khách sạn thì bị bắt- Ảnh 1.

Nguyễn Nhứt Huy (giữa, áo đen).

Theo điều tra, ngày 8-7-2024, Huy cùng Phạm Huy Anh và một số người bạn tụ tập ăn nhậu tại quán ốc trên đường 11, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức cũ (nay là phường Thủ Đức). Tại đây, do phát sinh mâu thuẫn, Huy dùng ly bia đập vào đầu Anh.

Kết quả giám định của Trung tâm Pháp y TP HCM cho thấy Anh bị thương tích 5%.

Ngày 29-10-2024, Công an TP Thủ Đức (cũ) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Huy về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, lúc này Huy đã bỏ trốn.

Đến ngày 27-12-2024, cơ quan công an ra quyết định truy nã Huy.

Khoảng 10 giờ ngày 26-9, khi nắm thông tin Huy đang ở cùng bạn gái tại khách sạn đường Lê Văn Chí, phường Linh Xuân, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Huy. Trước đó, Huy trốn sang Campuchia và mới trở về Việt Nam.

