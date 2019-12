Trốn truy nã 25 năm, bị bắt khi đang chạy xe ôm

Công an tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện các thủ tục tố tụng, xử lý Nguyễn Thanh Minh (tên gọi khác Nguyễn Văn Có; sinh năm 1962, ngụ tổ 13, ấp Vĩnh Khánh A, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi trốn truy nã tội Buôn bán hàng cấm .



Theo hồ sơ, ngày 02/6/1993, Minh nhận chở thuê 5.430 gói thuốc lá Seven Diamonds từ An Giang về Minh Hải (nay là Cà Mau) thì bị Công an tỉnh Minh Hải kiểm tra, phát hiện, bắt giữ cùng với tang vật.

Ngày 26/9/1993, TAND tỉnh Minh Hải xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Minh 03 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo.

Ngày 29/11/1994, TAND tối cao tại Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm. Sau phiên xử, Minh bỏ trốn và bị truy nã .

Sau gần 25 năm bỏ trốn, ngày 10/12/2019, Minh bị phát hiện, bắt giữ khi đang chạy xe ôm tại xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.