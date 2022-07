Ngày 16-7, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 15-7, lực lượng truy nã Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trại giam Vĩnh Quang và Cục C10 (Bộ Công an) bắt giữ Đặng Văn Kết (SN 1989; ngụ xã Hồng Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang), là phạm nhân trốn khỏi trại giam.

Đặng Văn Kết bị bắt giữ khi đang tìm cách trốn tại cách trốn vào các tỉnh phía Nam

Đặng Văn Kết là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đang chấp hành án phạt 30 năm tù giam tại Trại giam Vĩnh Quang, tỉnh Vĩnh Phúc.

Khoảng 9 giờ ngày 9-7, lợi dụng sơ hở khi đang điều trị bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Đặng Văn Kết đã trèo qua ô cửa thoáng nhà vệ sinh trốn ra ngoài. Ngay trong ngày, Giám thị Trại giam Vĩnh Quang đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với tù nhân này.

Sau khi trốn khỏi trại giam, Kết đột nhập vào nhà một người dân ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang phá két sắt trộm cắp 200 triệu đồng tiền mặt, 2 nhẫn vàng, 1 dây chuyền vàng và nhiều tài sản khác.

Chiều 15-7, khi phát hiện Kết di chuyển trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa, tổ công tác truy nã tội phạm đã tổ chức lực lượng vây bắt giữ đối tượng, thu giữ tại chỗ 1 xe máy BKS 21C1-227.27, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 điện thoại di động, 1 dây chuyền, 2 nhẫn vàng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao phạm nhân trốn khỏi trại giam và vật chứng cho Trại giam Vĩnh Quang để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.